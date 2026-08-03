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▲子瑜媽分享多張與子瑜在巡演後台的合照，並透露TWICE巡演結束的心境。（圖／翻攝自X@lydia29022627）

長達一年的巡迴

大家都辛苦了



一年的時間，也終於走進了等待10年的高雄與台北場

每一場精采的演出都讓演唱會成了最美的回憶



感謝所有粉絲的支持

每一場演唱會，都會成為心中最閃耀的篇章 pic.twitter.com/0iWIglIZUW



— lydia黃燕玲 (@lydia29022627) August 1, 2026

韓國女團TWICE成員近日狂傳出不再與經紀公司JYP娛樂續約，將各自單飛僅維持團體活動的消息，其中，周子瑜父母更是被捕捉已成立「瑜海娛樂」，似乎將負責子瑜未來的演藝相關工作，但目前消息都尚未證實。而1日，子瑜媽媽黃燕玲突在社群發文，分享與子瑜在TWICE巡演幕後拍的照片，感慨表示：「每一場演唱會，都會成為心中最閃耀的篇章。」子瑜媽於1日在X發文，附上多張與子瑜的合照，表示：「大家都辛苦了。」而這次長達1年的巡演中，TWICE首度來台開唱，先後前進高雄世運主場館與台北大巨蛋，也讓子瑜媽非常感慨，「每一場精采的演出都讓演唱會成了最美的回憶。」最後她也感謝粉絲支持，「每一場演唱會，都會成為心中最閃耀的篇章。」除此之外，子瑜媽也在YouTube分享首爾巡演最終場的媽媽視角，從頭到尾都不離開子瑜的鏡頭，讓粉絲都直呼太有愛，「好喜歡媽咪的視角，完全是愛的表現」、「期待未來子瑜有更多成長空間跟表演舞台。」