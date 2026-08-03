知名體育模擬遊戲系列最新作《NBA 2K27》正式公開官方實機宣傳影片，展現世代升級的畫質與極致的籃球動作體驗，新作由 Victor Wembanyama、Caitlin Clark 與 Derrick Rose 三位巨星擔綱封面，遊戲預計於2026年9月4日在 PS5、Xbox Series X|S、PC 及 Nintendo Switch 2 等平台正式發售。
根據官方公布的《NBA 2K27》日程，購買特別版本的玩家可於8月下旬享受搶先體驗權益，此外，官方將於8月18日舉辦全球同步直播活動，深度解析各項全新機制與創新特色。
防守AI、灌籃全面升級 53徽章、巔峰突破也回歸
在核心玩法方面，《NBA 2K27》大幅採納社群意見進行改善，升級後的 AI 防守球員擁有更合理的站位與干擾能力，同時引入全新的技巧型動態灌籃計量條，系統會從球員起跳到完成動作即時評估防守威脅，在形成空檔時自動擴大綠區，對手貼身防守時則會相應收窄。
MyPLAYER 創建器徽章總數則是從前作的40個大幅擴增至53個，並新增19款全新徽章，讓玩家能打造更具個人特色的球員，備受期待的巔峰突破機制也正式回歸，且應玩家要求新增了可在創建器內直接即時預覽屬性加成效果的功能。
MyTEAM首度跨平台！拍賣行打通3大主機
《NBA 2K27》的 MyTEAM 拍賣行則首度實現跨 PS5、Xbox Series X|S 與 Nintendo Switch 2 平台整合，打造出史上最龐大的卡片交易市場，且成交後無須等待驗證即可立即使用，MyNBA 則導入現行 CBA 第二層硬上限等新薪資規則與不可交易條款。
在 MyCAREER 與籃球之城方面，地圖呈現出全新的夜間霓虹視覺風格，並完美重現經典街球聖地洛克公園。該場地將成為序章故事火與混凝土以及街頭王者模式中的關鍵舞台，為喜愛街頭籃球競技的玩家帶來最具震撼力的比賽氣氛與沉浸式遊戲體驗。
我是廣告 請繼續往下閱讀
在核心玩法方面，《NBA 2K27》大幅採納社群意見進行改善，升級後的 AI 防守球員擁有更合理的站位與干擾能力，同時引入全新的技巧型動態灌籃計量條，系統會從球員起跳到完成動作即時評估防守威脅，在形成空檔時自動擴大綠區，對手貼身防守時則會相應收窄。
MyPLAYER 創建器徽章總數則是從前作的40個大幅擴增至53個，並新增19款全新徽章，讓玩家能打造更具個人特色的球員，備受期待的巔峰突破機制也正式回歸，且應玩家要求新增了可在創建器內直接即時預覽屬性加成效果的功能。
《NBA 2K27》的 MyTEAM 拍賣行則首度實現跨 PS5、Xbox Series X|S 與 Nintendo Switch 2 平台整合，打造出史上最龐大的卡片交易市場，且成交後無須等待驗證即可立即使用，MyNBA 則導入現行 CBA 第二層硬上限等新薪資規則與不可交易條款。
在 MyCAREER 與籃球之城方面，地圖呈現出全新的夜間霓虹視覺風格，並完美重現經典街球聖地洛克公園。該場地將成為序章故事火與混凝土以及街頭王者模式中的關鍵舞台，為喜愛街頭籃球競技的玩家帶來最具震撼力的比賽氣氛與沉浸式遊戲體驗。