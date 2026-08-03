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影片指出：苯駢芘透過油煙恐影響女性、兒童健康

韋淳祐批陳時中「曬太陽說」是轉移焦點

台糖稱原料沒有通報義務 韋淳祐酸：中聯通報也校正回歸？

稱遭「查水表」 韋淳祐：最誠實的是那桶油

繼《油不得你》因疑似深偽總統賴清德聲音而被刑事局員警登門建議「自行評估是否下架」後，前國民黨新媒體部主任、現風向株式會社成員韋淳祐今（3）日再發布新作品《言不油衷》，片名由他親自命名。韋淳祐發文狠酸，片名的這4個字不必多做解釋，因為政府這一個月來的每一場記者會、每一次備詢，都在替它做註解。他在全片的畫面底下更註明「本片聲音及部分畫面採AI製作，請不要玻璃心」酸爆。韋淳祐今發文指出，影片延續以一桶油作為旁白主角，並新增一名女性角色，象徵每天在家中、學校或餐飲業倒油、開火的人。她沒有做錯任何事，只是每天煮飯，卻可能成為毒油事件的受害者。韋淳祐表示，苯駢芘屬一級致癌物，台灣食用油法定限量為2.0ppb，7月公布超標油品為8.1ppb、約超標4倍，但台糖早在5月15日就驗出同一家廠商油品高達14.7ppb、超標7倍，3天後便拒收，代表7月才曝光的事件，其實5月就已有更嚴重的檢驗報告。韋淳祐指出，台灣每年新增肺腺癌女性患者中，超過九成從未吸菸，油煙正是苯駢芘最容易發揮影響的途徑；而同樣一鍋油，兒童因體重較輕，以每公斤體重計算，苯駢芘攝取量約為成人的2至2.5倍，因此歐盟將嬰兒配方食品苯駢芘標準訂為1.0ppb，比一般食用油更嚴格。此外，教育部統計，截至7月14日，全台已有260所學校直接使用問題油品，另有861所學校及334所幼兒園疑似使用受影響產品。韋淳祐質疑，行政院政務委員陳時中將毒油與「照太陽、喝水都有風險」相提並論，還稱若全部下架「很快大家都沒東西吃」，但民眾要求的是下架已驗出超標的油品，而不是所有食用油，把「下架問題油」講成「下架所有油」，並非回答問題，而是轉移焦點。韋淳祐指出，衛福部長石崇良證實，7月4日決定毒油下架範圍的會議，中聯代表曾列席，而該代表就是後來遭收押禁見的中聯總經理。當天討論過復工，並形成後來又遭推翻的「20%下架門檻」，但至今外界仍不知道會議內容、專家名單及20%門檻如何訂定。他批評，一批確認超標4倍的油，卻採取「摻得夠淡就可以端上桌」的處理原則，「這不像食安標準，這比較像食譜」。韋淳祐也指出，台糖承認5月15日就驗出超標，卻以「原料不是產品，不是食安法上的通報義務人」為由未通報；中聯則6月11日得知油品有問題，6月25日、29日兩度驗出超標，直到6月30日才對外通報，中間相隔46天。他質疑，如果連「什麼時候發現」都可以校正回歸，那人民吃下毒油的時間，是不是也要校正回歸？韋淳祐表示，毒油事件爆發一個月後，問題油製成的加工食品至今仍未全面回收，反而《油不得你》推出一週後就遭警方登門「查水表」。他要求賴政府公開7月4日會議紀錄與專家名單、說明20%門檻如何計算；交代5月15日14.7ppb檢驗報告在政府體系流向及誰決定不上報；以及說明使用問題油品的學校，學生究竟吃了多少餐、吃了多久。最後，韋淳祐表示，《言不油衷》真正要談的不是那桶油，而是這一個月來政府不斷開記者會、發新聞稿，甚至派警察上門詢問是否願意「自行下架」影片；但最誠實的反而是那桶油，因為它至少清楚告訴大家「我是什麼、我怎麼致癌、我對誰影響更大」，沒有一句是場面話，而那名女性角色，至今仍在廚房裡，繼續倒油。