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NBA休賽季各隊陣容調整動作頻頻，剛訪台的沙加緬度國王後衛拉文（Zach LaVine）的未來動向，近期再次成為外界焦點。雖然國王正進入重建階段，外界一度猜測球團可能透過買斷、釋出等方式處理拉文剩餘的合約，但根據球團消息人士透露，國王目前完全沒有這樣的計畫。因此熱火若想搶人，恐得再等整整一年。熱火隊在今年6月發動震撼大交易，傾盡幾乎所有的選秀權與資產從密爾瓦基公鹿換來兩屆MVP「字母哥」安特托昆波（Giannis Antetokounmpo）。這筆交易雖然讓熱火變成超級強權，但也徹底掏空了球隊的交易籌碼，導致熱火目前補強唯一的方式就是「自由市場」與「球員買斷市場」。據《邁阿密赫拉爾德報》記者蔣安東尼（Anthony Chiang）指出，熱火正密切觀察拉文的動向，同時也將德羅展（DeMar DeRozan）、比爾（Bradley Beal）以及湯普森（Klay Thompson）列入潛力補強名單。然而，對於邁阿密等強權的覬覦，國王隊完全不打算配合。隨隊記者安德森（Jason Anderson）引述聯盟消息來源指出，國王隊目前完全沒有考慮買斷拉文，反而預期他會在合約最後一年全力以赴：「拉文選擇執行了2026-27賽季價值4900萬美元的球員選項，直接買斷對國王來說極度困難，且球團內部非常抗拒使用『延伸條款（stretch provision）』。各界猜測的買斷傳言恐怕得等到明年夏天拉文成為完全自由球員後才會發生了。」國王隨隊記者哈姆（James Ham）也在Podcast節目中證實：「我能非常肯定地說，國王絕對不會分期裁掉拉文。雖然短期內能省錢，但這只是把問題延後、把球踢給未來的自己而已。」由於拉文這條路暫時被國王封死，熱火隊已將補強第一優先目標轉向達拉斯獨行俠隊的36歲神射手湯普森（Klay Thompson）。湯普森同樣進入合約最後一年，熱火正極力盼望獨行俠能與湯普森達成合約買斷，好讓熱火能直接以自由球員身分簽下這位五度入選明星賽的功勳射手，為字母哥打造最完美的爭冠圍繞陣容。NBA的「買斷」（Buyout）是指球隊和球員協商解除剩餘合約 ，特點包括雙方談妥減少支付的薪資 、球員放棄部分金錢換取自由身 。 運作方式就是球員與球隊達成共識，同意拿比原合約額度更少的錢來提早結束合約。為什麼需要買斷？若是老將或不想留在重建球隊的球員可以藉此轉戰有意爭冠的強隊；球隊則能減少一部分的薪資壓力。 買斷後球員會進入48小時的豁免名單，若這段期間別隊想完全承接其合約也可以認領，無人認領後便成為完全自由球員。買斷與「裁掉」的差別就在 裁掉是球隊單方面釋出球員，必須支付合約中規定的100％完整保證薪水；買斷則算是雙方互相退讓，球員主動放棄部分薪資總額來換取自己選擇下一支球隊的權利。