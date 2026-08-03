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鄭照新點名周軒：用柯建銘辦公室名義去要資料

致癌油事件持續延燒，讓藍綠攻防再度升高。台中市長盧秀燕日前質疑，衛福部7月4日召開專家會議時，竟讓中聯油脂總經理余凌沖列席，懷疑中央有「門神」護航。政治工作者周軒則公布台中市政府7月3日會議紀錄，指出余凌沖同樣曾出席台中市食安處會議，批評國民黨雙標。對此，台中市副市長鄭照新昨晚親在周軒貼文留言反擊，今天更再度發文，直接點名周軒以立委柯建銘辦公室名義，向衛福部索取「20％黑箱會議」完整紀錄，並嗆聲「如果衛福部不給，就是看不起柯前總召。」鄭照新昨晚除在個人臉書發文，也親自到周軒貼文留言，指出台中市召開油品專案會議時，中央相關單位全程與會，且會中從未討論、也未採用「20％下架標準」，市府會議紀錄均完整保存並對外公開，經得起檢驗。他反批真正有爭議的是中央，包括「瞞著地方」、「神秘20％數字來源不明」以及「會議紀錄蓋牌」三大疑點，呼籲中央正面回應外界質疑，公開決策內容與形成過程，避免食安風暴持續延燒。鄭照新今（3）日上午再度透過臉書發文，酸周軒「撿得到公開資料很正常」，並喊話「我在這邊正式請託柯建銘前總召辦公室資深國會助理周軒」，請他以柯建銘辦公室名義，正式發函向衛福部索取當時未邀請地方政府參與的「神秘20％黑箱會議」完整紀錄。鄭照新還進一步嗆聲表示，「我想衛福部一定會提供給周軒的，你發了文，我一定給你按讚。」他更直言「如果衛福部不給，就是看不起柯前總召」，最後還隔空向媒體喊話「請媒體朋友幫我問一下周軒，什麼時候要發文？」