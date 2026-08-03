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芝加哥小熊在交易截止日前完成先發補強，據ESPN記者帕桑（Jeff Passan）等多家美媒報導，小熊從多倫多藍鳥換來35歲明星右投高斯曼（Kevin Gausman），並送出外野手巴特曼（Brett Bateman）及內野手蘇西森（Tate Southisene）兩名小聯盟新秀。高斯曼本季23場先發繳出5勝10敗、防禦率4.38，127.1局送出127次三振、僅36次保送。整體成績不如巔峰，但近兩場面對紅襪、紅雀合計11.2局僅失4分，展現回穩跡象。這名兩屆明星投手生涯累積超過2000局與2000次三振，並有10場季後賽出賽經驗，其中8場擔任先發，能替小熊年輕輪值補上大賽經驗。藍鳥換回的蘇西森是19歲內野手，去年首輪獲選，本季在小聯盟展現選球、速度及長打潛力，被《MLB Pipeline》列為小熊農場第13號新秀。24歲外野手巴特曼則是農場第21號新秀，本季打擊率超過3成、上壘率突破4成，另有20次盜壘，優勢在於速度、守備及上壘能力。小熊目前仍處於國聯季後賽競爭行列，補進高斯曼後，可讓他與現有主力共同扛起最後兩個月輪值，也具備在短期系列賽擔任重要先發的能力。高斯曼與藍鳥簽下的5年1.1億美元合約將於本季結束後到期，因此這筆交易屬於短期租借。藍鳥選擇在戰績落後時兌現他的剩餘價值，小熊則明確表態，要用兩名新秀換取今年衝擊10月棒球的機會。