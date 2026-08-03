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12款聯名鞋一次登場 寶可夢特色融入經典鞋型

▲《寶可夢》30周年聯名系列集結皮卡丘、噴火龍、超夢、耿鬼、烈空座等人氣寶可夢，每雙鞋皆融入角色專屬元素。（圖／翻攝自 adidas）

小火龍、噴火龍超多細節 皮卡丘變毛茸茸球鞋

▲黃色皮卡丘款 Superstar 採用絨毛材質打造，鞋身與耳朵設計重現皮卡丘可愛外型。（圖／翻攝自 adidas）

超夢、耿鬼、烈空座都有專屬設計

▲超夢 Samba OG 採用淡紫色配色，鞋帶飾扣改用大師球，呼應超夢傳說寶可夢的身分。（圖／翻攝自 adidas）

▲小火龍款 Superstar 將經典三條線化身火焰圖樣，鞋舌印有角色插圖，鞋帶還附上精靈球金屬飾扣。（圖／翻攝自 adidas）

▲火恐龍款 Superstar 以立體爪痕取代三條線設計，呼應角色進化後更加銳利的形象。（圖／翻攝自 adidas）

▲噴火龍款 Superstar Vintage 採用龍鱗壓紋鞋面，鞋帶孔上方加入翅膀造型細節。（圖／翻攝自 adidas）

▲白色皮卡丘款 Superstar 滿版印上皮卡丘圖樣，搭配精靈球鞋帶飾扣，辨識度十足。（圖／翻攝自 adidas）

▲黃色皮卡丘款 Superstar 採用絨毛材質打造，從後面看也是一隻皮卡丘。（圖／翻攝自 adidas）

▲皮卡丘 Pro Model 高筒版本加入立體皮卡丘裝飾，鞋身同樣使用黃色絨毛材質。（圖／翻攝自 adidas）

▲鬼斯通主題鞋款以紫色為主調，鞋舌加入鬼斯通剪影，整體充滿幽靈系風格。（圖／翻攝自 adidas）

▲耿鬼款將招牌眼神與笑臉融入鞋身設計，一眼就能認出角色特色。（圖／翻攝自 adidas）

▲超夢 Spezial 在鞋跟加入神經管造型，重現超夢最具代表性的外觀特徵。（圖／翻攝自 adidas）

▲烈空座 Adistar Control 5 採用黑綠配色與蛇鱗壓紋，展現天空霸主的氣勢。（圖／翻攝自 adidas）

▲烈空座 F50 Tunit Mega 加入觸角造型與蛇鱗紋理，成為系列中最具霸氣的鞋款之一。（圖／翻攝自 adidas）

《寶可夢》迎來30周年，各大品牌紛紛推出紀念合作企劃，運動品牌 adidas Originals 也宣布展開歷來最大規模的《寶可夢》聯名鞋款計畫，一口氣推出超過12款，以皮卡丘、噴火龍、超夢、耿鬼、烈空座等人氣寶可夢為主題，結合 Superstar、Samba、ZX 8000 等多雙經典鞋型，預計將於2026年9月率先在美國上市。這次聯名並非只選擇單一鞋款，而是依照每隻寶可夢的特色，搭配不同 adidas Originals 經典鞋型重新設計。從初代御三家的小火龍進化線，到皮卡丘、超夢、耿鬼、鬼斯通、烈空座等人氣角色，都擁有專屬鞋款。系列最大特色之一，就是每雙鞋的鞋舌都印有對應寶可夢插圖，並附上精靈球造型鞋帶金屬飾扣。唯獨超夢系列改用象徵傳說寶可夢的大師球鞋帶扣，呼應《寶可夢 紅／藍》中超夢難以捕捉的設定。小火龍 Superstar 將 adidas 招牌三條線改成火焰造型；火恐龍版本則以立體爪痕呈現；噴火龍 Vintage 款採用龍鱗壓紋鞋面，鞋帶孔還加入翅膀造型覆蓋片，整體設計更具霸氣。皮卡丘則推出多款版本，其中白色 Superstar 滿版印滿皮卡丘圖樣；另一款黃色 Superstar 則採用絨毛材質打造，重現皮卡丘毛茸茸的外觀；Pro Model 更在鞋後跟加入大型立體皮卡丘裝飾，辨識度十足。超夢共有 Samba OG、Spezial 與 ZX 8000 三種鞋型，其中 Samba OG 將最上方三個鞋帶孔排成三角形，象徵超夢三根手指；Spezial 則在鞋跟加入神經管造型；ZX 8000 後跟更設計成超夢耳朵，搭配大師球鞋扣成為系列亮點。耿鬼鞋款把角色招牌笑臉巧妙配置在鞋身與鞋頭位置，一眼就能認出；烈空座則採用黑綠蛇鱗壓紋搭配黃色紋路，鞋後跟延伸出烈空座觸角造型，展現強烈存在感。Pokémon × adidas Originals 聯名系列預計於2026年9月率先在美國發售，於 adidas 官方網站及指定零售通路販售。不過，目前各國上市日期尚未公布，仍需等待各地 adidas 官方後續公告。