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▲山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）將與史庫柏組成季後賽左右雙王牌，成為道奇挑戰世界大賽三連霸的最大本錢。（圖／美聯社／達志影像）

▲柯爾（Gerrit Cole）傷癒回歸後，洋基團隊防禦率仍排名大聯盟第一，但輪值整體天花板仍被評為僅次於道奇。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇在交易大限前搶下兩屆美聯賽揚獎左投史庫柏（Tarik Skubal），原本已星光熠熠的先發輪值再度升級。美媒最新評選大聯盟5大先發陣容，道奇毫無懸念排名第一，完整輪值由史庫柏、山本由伸、大谷翔平、史奈爾與葛拉斯諾組成；洋基、釀酒人、光芒及紅襪則依序排在第2至第5名。這份排名不只比較球員名氣，也將本季團隊投手數據、先發深度、傷兵狀況與季後賽上限納入考量。道奇在史庫柏加盟前，團隊防禦率3.60已高居大聯盟第4，被打擊率僅2成16更是全聯盟最低，如今又補進當今最具壓制力的左投，陣容上限進一步拉開差距。ESPN最新團隊數據顯示，洋基、釀酒人、紅襪與道奇都名列大聯盟防禦率前段班。道奇完整輪值由史庫柏、山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）、大谷翔平（Shohei Ohtani）、史奈爾（Blake Snell）與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）組成。論球威、獎項及季後賽經驗，這套陣容幾乎沒有明顯弱點，甚至任何一人放到其他球隊，都有能力競爭開幕戰先發。史庫柏與山本可望成為季後賽前兩號王牌，前者連續兩年拿下美聯賽揚獎，後者則已證明能在短期系列賽承擔關鍵任務。大谷兼具高三振能力與多種球路，史奈爾同樣是兩屆賽揚獎得主，葛拉斯諾健康時則具備壓倒性揮空能力。MLB官網也指出，史庫柏加入山本領軍的輪值後，將讓道奇挑戰三連霸的優勢進一步擴大。真正需要擔心的只有健康。史奈爾與葛拉斯諾仍在傷兵名單，大谷的投球負荷也必須謹慎控制，因此道奇目前仍會使用希恩（Emmet Sheehan）、佐佐木朗希及牛棚車輪戰填補輪值。不過，兩名傷兵已逐漸接近歸隊，若能在季後賽前恢復，道奇將擁有大聯盟最奢侈的先發選擇。洋基排名第2，輪值包括佛里德（Max Fried）、施利特勒（Cam Schlittler）、柯爾（Gerrit Cole）、羅登（Carlos Rodón）與華倫（Will Warren）。與道奇相比，洋基整體星度略遜，但本季團隊防禦率3.30高居大聯盟第一，實際投球表現甚至比道奇更穩定。柯爾從韌帶置換手術復出後逐漸找回局數與三振能力，佛里德則持續扮演穩定王牌，施利特勒更從年輕投手躍升為輪值核心。洋基先發的優勢在於，不只前兩號投手夠強，第4、第5號同樣能穩定吃局數，短期內不容易因單一傷勢就讓整套輪值失去平衡。不過，洋基能否在季後賽壓過道奇，仍取決於柯爾手術後的續航力，以及羅登能否維持健康。若兩人都回到接近巔峰狀態，洋基確實具備與道奇抗衡的雙王牌；但若單純比較5名先發的天花板，道奇仍明顯高出一個層級。釀酒人排在第3，由米西奧羅斯基（Jacob Misiorowski）、伍德魯夫（Brandon Woodruff）、哈里森（Kyle Harrison）、韓德森（Logan Henderson）與史普羅特（Brandon Sproat）組成。釀酒人長期擅長培養投手，本季團隊防禦率3.48排名大聯盟第2，證明即使陣容不像道奇、洋基擁有大量明星，仍能靠球威與投手養成維持頂尖水準。米西奧羅斯基是這套輪值最具爆發力的王牌，高速直球與三振能力已讓他躋身聯盟頂尖投手之列。哈里森、韓德森與史普羅特則帶來大量年輕活力，若能在季後賽保持控球穩定，釀酒人有能力靠先發壓制任何對手。問題在於健康與經驗。伍德魯夫再度受到肩傷影響，哈里森也曾因左前臂緊繃進入傷兵名單。釀酒人的先發深度足以支撐例行賽，但到了季後賽，是否有人能像史庫柏、山本或柯爾一樣，穩定投出7局以上的封鎖內容，仍是最大疑問。光芒排名第4，輪值包括拉斯穆森（Drew Rasmussen）、麥克拉納漢（Shane McClanahan）、佩拉塔（Freddy Peralta）、馬丁尼茲（Nick Martinez）及傑克斯（Griffin Jax）。球團在交易大限前換來佩拉塔後，等於替原本已相當完整的先發群再增加一名具備季後賽經驗的三振型投手。拉斯穆森與馬丁尼茲本季穩定撐起輪值，傑克斯從牛棚轉任先發後也逐漸適應角色。光芒團隊防禦率3.68排名大聯盟第6，被打擊率2成28則排名第4，顯示這套投手群不只倚賴少數王牌，而是能透過完整的投球策略與守備配置限制對手。光芒最大的變數仍是麥克拉納漢的健康。他此前已連續兩季受到手肘傷勢影響，本季又出現新的身體狀況。若他無法在季後賽維持正常負荷，光芒輪值的頂端戰力仍會與道奇、洋基形成差距。紅襪排名第5，輪值由克羅謝（Garrett Crochet）、葛雷（Sonny Gray）、蘇亞雷斯（Ranger Suárez）、托勒（Payton Tolle）及班奈特（Jake Bennett）組成。即使克羅謝自4月底起因左肩發炎缺陣，紅襪團隊防禦率仍以3.53排名大聯盟第3，總失分也維持在聯盟最低水準之一。葛雷本季重新找回全明星等級表現，蘇亞雷斯則能以控球與滾地球穩定吃局數。更重要的是，托勒與班奈特兩名年輕投手迅速補上缺口，讓紅襪在缺少頭號王牌的情況下，仍保有完整的5人輪值。不過，紅襪的季後賽上限幾乎完全取決於克羅謝能否復出。若他能趕上10月，紅襪就能排出克羅謝、葛雷與蘇亞雷斯的前三號組合；若左肩狀況持續不明，這套輪值雖然足以支撐例行賽，面對道奇或洋基的頂級王牌時仍可能吃虧。