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邁阿密熱火隊當家明星中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）近日在出席獲頒「NBA社會正義獎」的活動時，被要求在眾多孩童面前選出他心目中的「NBA史上前5大巨星」。令人震驚的是，儘管他與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）交情匪淺，他的榜單中卻不見詹姆斯的身影，甚至將另外兩名現役球員排在了詹姆斯之前。阿德巴約給出的歷史前5大球星排名如下（未分先後）：柯比·布萊恩（Kobe Bryant）史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）麥可·喬丹（Michael Jordan）凱文·杜蘭特（Kevin Durant）提姆·鄧肯（Tim Duncan）這份名單立刻在球迷與球評間引發軒然大波。雖然這五位都是名留青史的傳奇球星，但多數人在評選歷史前五時，通常會將喬丹與詹姆斯排在前兩名。阿德巴約身為聯盟中廣受尊敬的球星，卻選擇將柯瑞與杜蘭特排在詹姆斯之上，確實出乎外界意料。這份名單曝光的時機點十分敏感。就在幾周前，熱火隊原本是爭取詹姆斯加盟的熱門候選，但詹姆斯最終卻震驚全球，選擇與費城76人隊簽約。這讓部分球迷揣測，阿德巴約是否因為球隊招募失利而刻意「冷落」詹姆斯。對此，阿德巴約迅速出面澄清，並公開對詹姆斯表達敬意，強調兩人關係依舊鐵打不動：「我跟Bron（詹姆斯）好得很。老實說，我把他當作自己的親兄弟。我們不僅曾在2024年奧運並肩作戰拿下金牌，在那之前我們也常有非常真誠、接地氣的交流。我為他的決定感到高興，你總會希望身邊的人得到對他們最好的歸宿，這才是面對這件事該有的真正心態。」儘管阿德巴約澄清了名單的爭議，但兩人之間依舊充滿濃濃的競技火藥味。阿德巴約透露，在詹姆斯確定轉戰76人後，他曾傳訊息向詹姆斯「嗆聲」，直言當熱火與76人在全新格局的東區賽場上碰頭時，他一定會「打爆他（bust his a）」。隨著詹姆斯再度回到他過去曾完全宰制過的東岸，如今的東區版圖已與當年大不相同。熱火、76人、尼克都囤積了強大的星度並劍指總冠軍，再加上塞爾提克、溜馬與騎士等強權伺機而動，新賽季東區各隊的激烈廝殺，勢必將成為全球籃球迷的最高關注焦點。