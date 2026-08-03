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勞動基金近5年收益率達15% 投資績效穩定

股市近期震盪，但勞動基金仍有好消息。勞動基金運用局今（3）日公布整體勞動基金最新績效，2026年截至6月底，整體勞動基金規模為8兆8,955億元，收益數為2兆2,024億元，收益率為28.46％。運用局表示，回顧6月市場表現，月初中東局勢升溫，一度推升能源價格及避險需求，但隨著緊張情勢逐步緩和，油價回落，市場風險情緒改善。台股方面，雖受國際情勢及市場獲利了結影響，指數劇烈震盪，然而在AI需求持續帶動下，半導體及相關供應鏈表現維持強勢，整體盤勢仍受惠出口表現亮眼及科技產業良好基本面，延續穩健表現，整體而言，全球金融市場持續受到美國貨幣政策、地緣政治及人工智慧（AI）產業發展等因素波動，市場持續震盪。勞動基金將持續維持穩健步伐，專注追求長期投資回報。若加計受託管理之國民年金保險基金及農民退休基金，總運用規模達9兆8,302億元，收益率為28.38％，收益數為2兆3,813億元。今年以來金融市場震盪劇烈，勞動基金秉持專業，持續追求穩定表現。以長期成果來看，整體勞動基金及國保基金近10年（2016年至2026年6月）平均收益率分別為12.24％及12.35％，近5年2021至2026年6月)平均收益率分別為15.85％及15.62％，投資績效穩健。勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為投資目標，考量基金性質與規模龐大，投資運用兼重資產安全性、流動性與收益性下，辦理各項投資係以長期、穩健角度，涵蓋股票、債券及另類資產等各項投資類別；藉由布局在國內及國外不同市場及配置不同資產類別，避免風險過度集中，以有效分散風險並可參與不同市場的成長潛力。