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▲粉絲留言拜託子瑜媽以後多讓子瑜來台活動，子瑜媽親自回「好的」。（圖／翻攝自X@lydia29022627）

好的



— lydia黃燕玲 (@lydia29022627) August 2, 2026

韓國女團TWICE成員周子瑜，日前不僅被韓媒爆出不再與經紀公司JYP娛樂續約，還被發現父母已成立「瑜海娛樂」，似乎將負責子瑜之後單飛的演藝活動。雖然目前傳聞都尚未被證實，但近日子瑜返台參加《高雄啤酒音樂節》時，被發現身旁僅有媽媽黃燕玲，沒有任何JYP娛樂工作人員陪伴，更加坐實外界的猜測。而1日，子瑜媽發文吐露TWICE巡演1年的心境，引來許多粉絲留言，還有人直接拜託子瑜媽，請她讓子瑜以後多來台灣活動，子瑜媽也親自回「好的」，答應了粉絲的請求。子瑜媽分享與子瑜在巡演期間拍下的照片與心境後，引來大批粉絲回應，其中一名粉絲表示：「以後就拜託瑜媽了，希望能讓子瑜多多來台灣活動！」子瑜媽也親自回應：「好的。」被部分粉絲解讀為是證實將負責子瑜未來的演藝活動。子瑜在上個月14日被韓媒爆出，已與JYP娛樂達成不續約共識，預計結束雙方長達11年的合作關係，但報導也指出子瑜不會退出TWICE，未來仍將參與團體專輯、演唱會及完整體活動。除此之外，再加上子瑜父母日前被發現成立「瑜海娛樂」，讓外界都猜測她將單飛。而消息爆出後，JYP娛樂也隨即回應，表示TWICE目前仍處於續約討論期間，相關事項尚未確定，待有最終結果後才會正式對外公布，所以目前不能直接定案子瑜是否要離開公司，而子瑜母女也尚未正面證實不續約的消息。