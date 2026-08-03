我是廣告 請繼續往下閱讀

中聯油品事件，台中市府8年來僅配合中央抽驗一次挨轟，對此綠委林楚茵今（3）日揭露，在食藥署7月4日開會前夕，台中市府7月3日竟密會中聯，搬出民眾黨主席黃國昌與市長盧秀燕的高標準，台中市府提前會中聯，是要串供掩飾地方政府失職嗎？還是想配合中聯蓋牌？平常懶成這樣，突然抹黑台糖猛帶風向，是在幫「正藍軍」中聯、南僑、福壽脫罪洗白嗎？批評國民黨「殘害全台食安的老鼠屎」。林楚茵秀出台中市府密會中聯會議紀錄，說明在食藥署7月4日開會前夕，台中市府7月3日竟密會中聯，搬出黃國昌與盧秀燕的高標準，台中市府提前會中聯，是要串供掩飾地方政府失職嗎？還是想配合中聯蓋牌？林楚茵說，盧秀燕執政台中8年，中央沒交辦、地方裝瞎不查，對上游初煉油廠稽查交白卷。平常懶成這樣，突然抹黑台糖猛帶風向，是在幫「正藍軍」中聯、南僑、福壽脫罪洗白嗎？攤開證據大家看，台糖「看貨不符，直接拒收」，依法合規；南僑「把問題油買回家私下處理」，知情不報，嚴重違法。林楚茵表示，回過頭來，始作俑者依然是蔣萬安、盧秀燕「不查不驗的行政怠惰」，結果蔣萬安與盧秀燕利用假日同步造謠帶風向是怕檢調已掌握核心證據嗎？國民黨立委在立法院刪國家食安預算、縣市長造謠抹黑衛福部，出事甩鍋中央與國營，這種沒擔當的巨嬰就是國民黨真面目，「國民黨是殘害全台食安的老鼠屎」。