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金州勇士隊今夏在自由市場上幾乎0補強，在連續追求詹姆斯（LeBron James）等頂級球星宣告失敗後，新賽季爭冠前景遭到外界普遍看衰。不少媒體與球迷紛紛呼籲當家球星柯瑞（Stephen Curry）應考慮離隊尋求生涯第5冠，然而，資深媒體人歐文（Anthony Irwin）在節目《Lakers Lounge》中直指勇士老闆拉科布（Joe Lacob）正在「利用柯瑞的忠誠」對他情緒勒鎖，若換成詹姆斯處於相同境地，早就選擇離隊。歐文在節目中直言不諱地指出：「拉科布正在利用柯瑞的忠誠來牽制、情勒他。勇士高層心裡非常清楚柯瑞優先希望終老灣區，他留在勇士『一人一城』的意願，遠高於跑去外頭抱團爭冠。」歐文補充說：「如果今天換成詹姆斯處於柯瑞目前的處境，面對管理層不願全力梭哈補強、一邊暗中規劃『後核心時代』、一邊消耗老將最後巔峰的局面，詹姆斯一定會主動選擇離隊。但柯瑞生性內斂且重情重義，極難做出申請交易走人的選擇。」外界分析，勇士球團雖然樂意為柯瑞開出歷史級的天價頂薪，但這更多是基於維持主場票房號召力、招牌影響力以及球隊龐大市值的商業考量。在實質補強上，勇士管理層非常珍惜手中的未來首輪選秀簽，根本不願透支未來的資產來為38歲的柯瑞進行最後豪賭。事實上，勇士隨隊記者川上（Tim Kawakami）早已證實，勇士管理層內部已經在認真籌備「後柯瑞時代」的重建方案。今夏勇士幾乎沒有引進任何即戰力新秀或明星球員，陣容上限肉眼可見，外界普遍判斷勇士下賽季連要從競爭慘烈的西區脫穎而出都極具難度，更別提角逐總冠軍。值得一提的是，柯瑞職業生涯至今從未主動申請過交易，多次在公開場合表達渴望「一人一城」終老勇士，與灣區的情感羈絆極深。即便對球團補強不滿，柯瑞也始終選擇在對內進行溝通，絕不將矛盾公開化或透過媒體逼宮管理層。反觀詹姆斯，雖然生涯也未曾直接「申請交易」，但他多次展現出掌控自身命運的果斷作風。當效力球隊的競爭力達不到預期時，詹姆斯團隊便會果斷施壓並尋求轉會，將爭奪總冠軍放在生涯第一順位。今夏詹姆斯選擇離開洛杉磯湖人、轉投費城76人組霸權，再次印證了兩人截然不同的職涯哲學。