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洛杉磯道奇隊日前震撼發動交易，網羅「現役最強左投」、連兩屆賽揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal），球團於當地時間2日（台灣時間3日）正式官宣此消息。幾個小時後，史庫柏便火速抵達道奇球場與球隊會合，陣中巨星大谷翔平與山本由伸一見到他便笑開懷，熱情送上擁抱宛如親兄弟。不過，由於道奇在同日比賽中遭紅襪血洗橫掃，該則影片下方的球迷留言充滿濃濃火藥味。道奇隊官方社群稍早釋出了一段39秒的短片，公開史庫柏抵達球場並與新隊友相見歡的畫面。當曾4度奪下MVP的大谷翔平看到史庫柏時，立刻展現出燦爛笑容，主動上前給予熱情的大擁抱，更開心拍肩寒暄，促成了「MVP與賽揚獎」的夢幻同框。隨後，同為陣中主力先發的山本由伸也滿臉笑容地與史庫柏擁抱致意，道奇全員皆給予這位新同學最溫暖的歡迎。在交手紅襪隊的3局上半，史庫柏也換上球隊裝備出現在板凳區，與總教練羅伯斯（Dave Roberts）開心交談並深情相擁，展現出高度的融入感。29歲的史庫柏過去兩年蟬聯美國聯盟賽揚獎，本季在老虎隊先發16場，繳出7勝5敗、防禦率2.79的優異成績。為了得到他，道奇送出了霍普（Zyhir Hope）、萊恩（River Ryan）與史密斯（Brady Smith）等三名大物新秀。隨著今夏交易市場最大咖的先發左投正式入陣，道奇預計將建構出堅若磐石的「最強先發輪值」，全力衝擊聯盟史上首見的「世界大賽三連霸」。不過，外界也關心這是否會影響大谷翔平或佐佐木朗希未來的投球起用與調度，將是後續觀察重點。儘管重量級球星加盟令人振奮，但因為道奇在面對紅襪的系列賽中表現荒腔走板（甚至慘遭對手橫掃），當官方社群發布史庫柏加盟的影片時，底下留言區瞬間被球迷的怒火與吐槽灌爆：「我們應該用贏下這場比賽來歡迎他吧？？？」、「歡迎來到這個超爛的牛棚！除非你自己完投9局，不然沒人救得了你」、「別以為這筆交易能轉移你們被紅襪橫掃的注意力」、「太棒了，但你們能贏球嗎？？？」、「今晚的比賽要是能派他上場就好了」。也有其他隊球迷不滿道奇隊組建新「金錢帝國」的舉動：「這是我看過最作弊的狗屎交易，棒球根本是個笑話，祈禱他們取消2027年賽季」‵「老兄看起來根本不想待在那裡，他心裡知道這對他的生涯是一大打擊……」。