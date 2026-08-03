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底特律老虎將兩屆美聯賽揚獎左投史庫柏（Tarik Skubal）送往洛杉磯道奇，換回外野手霍普（Zyhir Hope）、投手萊恩（River Ryan）與史密斯（Brady Smith），消息曝光後立刻引發「老虎是否被搶劫」的爭議。不過史庫柏球季結束後即可投入自由市場，道奇取得的主要是剩餘例行賽與季後賽使用權，合約長度本來就會壓低交易價格，美媒《sporting news》專欄作家查夫金（Daniel Chavkin）表示：「這樣的回報已經是頂級。」老虎這次得到的真正主菜是霍普。這名外野新秀兼具長打、速度與中外野守備潛力，被視為道奇農場天花板最高的年輕球員之一。對一名只剩短期控制權的王牌而言，能換到具備未來明星潛力的高階新秀，已不算低價出售，因此不能單純看到「只換3人」，就直接認定老虎談判失敗。問題在於，除了霍普之外，其餘兩名投手的不確定性都不低。萊恩雖有大聯盟經驗，但年齡與傷勢紀錄增加風險；史密斯則仍處於養成階段，距離站穩大聯盟還有一段路。換句話說，這筆交易更接近「霍普加兩張投手彩票」，而不是3名都能立即進入老虎未來核心的完整回報。2008年，克里夫蘭將沙巴西亞（C.C. Sabathia）交易至釀酒人，雖然一口氣換回4名年輕球員，但真正成為明星的，反而是當時並非交易主菜的布蘭特利（Michael Brantley），這也說明租借王牌交易不能只看人數或當下排名，新秀未來能否兌現潛力，往往要經過數年才能真正判定。2017年道奇換來達比修有時，遊騎兵也得到卡洪等3名球員，但最終沒有人長期成為球隊核心。相較之下，老虎2015年將普萊斯（David Price）送往藍鳥，換回諾里斯、波伊德等3人，才算相對成功案例。歷史行情顯示，短期王牌交易很少能一次換回多名確定成材的頂級新秀。史庫柏的能力當然遠高於一般租借投手，但他的剩餘合約限制了老虎的開價空間。若其他競爭球隊不願交出最頂尖新秀，老虎只能從現有報價中挑選最有長期價值的方案。從霍普的評價來看，這筆回報並未明顯偏離市場行情，道奇確實占到便宜，卻還不到老虎毫無收穫的程度。真正值得質疑的是，老虎是否還能再從道奇深厚農場中多換到一名更接近大聯盟、風險較低的球員。道奇拿到的是已被證明的賽揚王牌，老虎得到的則是未來可能性；若霍普成為建隊核心，交易評價可能翻轉，但若他發展不如預期，「被搶劫」的標籤就會長期跟著這筆交易。