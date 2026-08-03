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日本歌壇天后米希亞MISIA上個月在台北流行音樂中心舉辦演唱會，而她在登台前一天，被直擊低調現身台北萬豪酒店，零偽裝大嗑台菜，被認出來還露出靦腆笑容，不過因為擔心引起騷動，她婉拒了粉絲的簽名要求。根據《CTWANT》報導，MISIA上個月24日晚間5點多，和工作人員一同現身萬豪酒店，全程零偽裝在台菜餐廳用餐，MISIA看起來心情相當不錯，一邊吃飯一邊和朋友聊天，還發出笑聲。MISIA一行人到9點多才離開餐廳，沒想到一走出餐廳就被粉絲認出來，對方鼓起勇氣想跟MISIA要簽名，但或許是怕引來騷動，同行的工作人員代為婉拒，MISIA則是被認出有點害羞，即便沒能幫對方簽名，她也親切地點頭示意才離開。