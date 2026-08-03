這週末就是一年一度的父親節，不過在父親節前夕，一名爸爸在家庭群組無奈直呼：「8/8快到了」，還自嘲自己像空氣，引起網友共鳴。對此，許多人才驚覺每年父親節都不像母親節受到高度關注，就連高鐵都沒有疏運安排，讓眾人不禁笑翻喊：「高鐵都認證了父親節不太重要！」
父親節存在感太低！爸爸LINE群組喊「1句」 149萬人笑翻
父親節將至，近日一名網友在Threads分享家中LINE群組對話截圖，從照片中可見，爸爸在家庭群組內寫下：「8/8快到了，我像空氣一般的存在。」讓原PO忍不住笑喊：「我爸在家裡群組刷存在感！」
貼文曝光後，累積149萬次瀏覽，不少網友驚覺，父親節真的比起母親節熱度低很多，「以前我當過蛋糕店店員，母親節印三千張傳單，父親節只有三百張」、「這世界的消費順序，女人>小孩>寵物>年輕男生>老男人」、「母親節呷龍蝦，父親節走嘎沒半個」、「電商現在對父親節檔期也是可有可無」。
甚至有人貼出高鐵疏運資訊，發現母親節期間因應返鄉需求，通常會提前規劃加開班次並提早售票，但父親節卻沒有相關安排，「此時此刻去高鐵App買票還一堆位子。」
不過，也有人坦言，父親雖然不像母親一樣常表達情感，但在家庭中仍扮演重要角色，還是要趁機向爸爸表達感謝心意，「跟爸爸說沒有空氣不能呼吸，所以他很重要」、「一句關心，一次陪伴，都是送給父母最好的禮物」、「羨慕有爸爸能刷存在感，沒爸爸的第一年難熬，想念」。
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父親節將至，近日一名網友在Threads分享家中LINE群組對話截圖，從照片中可見，爸爸在家庭群組內寫下：「8/8快到了，我像空氣一般的存在。」讓原PO忍不住笑喊：「我爸在家裡群組刷存在感！」
貼文曝光後，累積149萬次瀏覽，不少網友驚覺，父親節真的比起母親節熱度低很多，「以前我當過蛋糕店店員，母親節印三千張傳單，父親節只有三百張」、「這世界的消費順序，女人>小孩>寵物>年輕男生>老男人」、「母親節呷龍蝦，父親節走嘎沒半個」、「電商現在對父親節檔期也是可有可無」。
不過，也有人坦言，父親雖然不像母親一樣常表達情感，但在家庭中仍扮演重要角色，還是要趁機向爸爸表達感謝心意，「跟爸爸說沒有空氣不能呼吸，所以他很重要」、「一句關心，一次陪伴，都是送給父母最好的禮物」、「羨慕有爸爸能刷存在感，沒爸爸的第一年難熬，想念」。