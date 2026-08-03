暑假國立故宮博物院的「《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響」特展大爆紅，社群網路熱烈討論，假日大批人潮前往參觀，從一樓排隊到二樓、要等超過3小時。故宮北院緊急發出展覽異動公告，提醒民眾目前《龍藏經》正在換展，五天展場內暫停開放實體文物。下一檔展覽時間為8月8日至11月8日。
看故宮《龍藏經》得「七世福報」爆紅！能量強到頭暈 民眾排3小時爭睹
台灣民眾瘋看國立故宮博物院的「《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響」特展，據傳看一眼就能獲得「七世福報」而爆紅！
據傳藏傳佛教中，匯集佛陀親授教法「甘珠爾」，具有極高的神聖地位，只要親眼看見，能獲得七世的福報與平安；尤其北院這檔展出的《龍藏經》，是歷來最華麗、保存相對完整！
且這部華麗且保存完整的《龍藏經》，更是首度將經葉、護經板與全套裝幀配件「完整」結合一起展出，打破過去只展示部分經葉的框架，讓廣大民眾趨之若鶩。假日現場爆出大批人潮參觀爭睹，人龍從一樓排隊到二樓、等超過3小時也不走。
由於看展人數實在眾多，讓故宮罕見在門口宣布「停止開放參觀」。消息被網友分享到PTT論壇，掀起熱烈討論，有人直呼「明明以前都沒什麼人，南院當時展出也是一人包場，對如今人滿為患感到太扯了」。
看故宮《龍藏經》今起暫停開放！下檔參觀時間曝 提醒民眾：別白跑
由於故宮《龍藏經》本周正在換展，故宮緊急發出展覽異動公告，提醒民眾目前《龍藏經》正在換展，為了妥善保護珍貴的歷史文獻與脆弱的織品裝幀，北部院區的龍藏經特展將於 8月3日（一）至8月7日（五）進行換展作業。
今起連續五天，展場內將暫時無法看到《龍藏經》實體文物。提醒專程前往、只為觀看《龍藏經》的民眾，務必避開這幾天，以免撲空失望。下一檔展覽時間為8月8日至11月8日。
故宮「《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響」特展資訊
時間
第一檔展期：5月9日至8月2日
換展期間：8月3日至8月7日（此5天期間展廳將暫停開放）
第二檔展期：8月8日至11月8日
地址
北部院區（台北市士林區至善路二段221號）第一展覽館103、104
南部院區（嘉義縣太保市故宮大道888號）
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台灣民眾瘋看國立故宮博物院的「《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響」特展，據傳看一眼就能獲得「七世福報」而爆紅！
據傳藏傳佛教中，匯集佛陀親授教法「甘珠爾」，具有極高的神聖地位，只要親眼看見，能獲得七世的福報與平安；尤其北院這檔展出的《龍藏經》，是歷來最華麗、保存相對完整！
由於看展人數實在眾多，讓故宮罕見在門口宣布「停止開放參觀」。消息被網友分享到PTT論壇，掀起熱烈討論，有人直呼「明明以前都沒什麼人，南院當時展出也是一人包場，對如今人滿為患感到太扯了」。
由於故宮《龍藏經》本周正在換展，故宮緊急發出展覽異動公告，提醒民眾目前《龍藏經》正在換展，為了妥善保護珍貴的歷史文獻與脆弱的織品裝幀，北部院區的龍藏經特展將於 8月3日（一）至8月7日（五）進行換展作業。
今起連續五天，展場內將暫時無法看到《龍藏經》實體文物。提醒專程前往、只為觀看《龍藏經》的民眾，務必避開這幾天，以免撲空失望。下一檔展覽時間為8月8日至11月8日。
故宮「《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響」特展資訊
時間
第一檔展期：5月9日至8月2日
換展期間：8月3日至8月7日（此5天期間展廳將暫停開放）
第二檔展期：8月8日至11月8日
地址
北部院區（台北市士林區至善路二段221號）第一展覽館103、104
南部院區（嘉義縣太保市故宮大道888號）