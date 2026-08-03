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看故宮《龍藏經》得「七世福報」爆紅！能量強到頭暈 民眾排3小時爭睹

尤其北院這檔展出的《龍藏經》，是歷來最華麗、保存相對完整！

▲清康熙《藏文寫本龍藏經》。（圖／故宮提供）

假日現場爆出大批人潮參觀爭睹，人龍從一樓排隊到二樓、等超過3小時也不走。

▲「甲子萬年」策展人，故宮書畫文獻處劉世珣助理研究員，導覽介紹《龍藏經》。（圖／故宮提供）

看故宮《龍藏經》今起暫停開放！下檔參觀時間曝 提醒民眾：別白跑

為了妥善保護珍貴的歷史文獻與脆弱的織品裝幀，北部院區的龍藏經特展將於 8月3日（一）至8月7日（五）進行換展作業。

故宮「《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響」特展資訊

換展期間：8月3日至8月7日（此5天期間展廳將暫停開放）

第二檔展期：8月8日至11月8日