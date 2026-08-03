道奇在交易截止日前，持續探詢送走勞爾（Eric Lauer）、寇爾（Alex Call）可能性，前者在史庫柏到來後，可能被擠出先發輪值，後者則是在主力傷兵陸續回歸後，下半季出賽機會銳減，2人形同溢出戰力，恐被賤價換走

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做為先發、長中繼人選，31歲左投勞爾在史庫柏加入後，已經被擠出先發輪值，他被點名是換取其他潛力股或現金的主要候選人

▲洛杉磯道奇外野手寇爾（Alex Call）本季對左投打擊三圍高達3成26、4成18、4成57，堪稱「左投殺手」。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇昨日交易來當代最強左投史庫柏（Tarik Skubal）後，補強似乎還未滿足，根據《The Athletic》記者Katie Woo報導，，道奇希望藉此補回交易史庫柏所付出的農場深度。儘管外界普遍認為，道奇接下來的交易動作預計會趨於保守，不太會有大規模的買方補強，總裁傅利曼（Andrew Friedman）也坦言，史庫柏就是今年季中補強最大目標，但按照道奇過往操作，他們仍有可能在交易截止日前做出下一步動作。，他今年季初轉戰道奇，原本就是補上先發輪值傷病空缺，如今多位名投如史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）即將回歸，加上史庫柏加盟，勞爾階段性任務也結束。勞爾轉戰道奇後9場出賽包含8場先發，拿下5勝0敗、防禦率僅2.96，51.2局中被打出38支安打、30次三振、13次保送，表現傑出，但因為失去出賽空間，仍恐被道奇交易走，換取其他球隊潛力股或是現金。寇爾方面，由於道奇外野陣容擁擠，加上赫南德茲（Teoscar Hernández）、艾德曼（Tommy Edman）等外野傷兵陸續回歸，寇爾上場時間被嚴重壓縮。明星賽後他僅獲得極少數的打席，道奇評估他在季後賽名單中的定位相對邊緣。寇爾被評估相對搶手，本季對左投打擊三圍高達3成26、4成18、4成57，堪稱「左投殺手」，且年薪僅160萬美元，球團控制權一路到2029年，對買方而言性價比極高。《The Athletic》記者Katie Woo日前撰文就指出，包含遊騎兵與費城人在內，都對這位中生代外野手展現出興趣，道奇方面希望換來小聯盟新秀或是現金。