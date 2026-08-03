我是廣告 請繼續往下閱讀

美國301關稅底定 有望改善續無薪假

勞動部今（3）日公布減少工時（無薪假）實施人數3,026人，較7月16日增加258人。勞動部表示，這次增加主要還是聚焦在製造業，有2家機械業廠商基於訂單原因實施100人以上減班休息，才造成這次人數增加，但也認為整體人數還是趨於穩定，更預估7月23日確立美國301調查的10%不疊加關稅後，後續減班休息人數可望再減少。據統計，8月3日減少工時事業單位計245家，實施人數3,026人，相較於7月16日統計增加14家，人數增加258人。而上一期通報企業中有4家在減班休息屆期後不再通報或提前終止，計有121名員工恢復原本勞動條件；而這次會增加主要是製造業中的金屬機電工業，有2家機械製造公司實施100人以上減班休息，實施期間為3個月及6個月，休息時間為每月2至4天。勞動部分析，自從台灣與美國在今年2月簽署「台美對等貿易協定」（ART），近半年減班休息人數約穩定落在3000人左右，並未出現太多波動，然而在美國7月23日宣布台灣301結果後，可能會有所變化。美國在上月依據「禁止強迫勞動」對各國展開301調查，最終對全球60多個貿易夥伴的稅率劃分為四個等級，介於10%至12.5%，台灣屬於10%不疊加關稅範疇內，相對於許多國家有利。勞動部表示，因為關稅7月23日已經底定，預估這邊接下來對於廠商訂單、減班休息都有一定幫助。勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資新臺幣29,500元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。