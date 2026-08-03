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近期EZWAY實名認證機制引發討論，除了有立委質疑由民間公司營運是否妥適外，也有網紅擔憂民眾個人資料恐有外洩或遭不當利用的風險。對此，關務署表示，EZWAY具有資訊安全保護機制，民眾個資不會因使用系統而增加外洩風險；且相較於傳統紙本委任書，電子化程序反而更有助於降低個資外流風險。關務署接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時表示，EZWAY由關貿網路負責開發、建置及維護，財政部則為關貿網路股東之一，政府可依法進行監督，系統運作並非外界所稱毫無監管。針對外界關心EZWAY蒐集身分證字號、手機號碼等個人資料，關務署指出，系統設有一定的資訊安全保護措施，並非使用EZWAY就會增加個資外洩風險。關務署進一步說明，進口快遞貨物依法須完成報關委任，若採傳統方式，民眾必須簽署紙本委任書，相關文件在流轉過程中較難掌握保存及管理情形，反而可能提高個資外流風險；若透過EZWAY完成線上認證與電子委任，不僅可加快通關效率，也能降低紙本文件流通所帶來的個資風險。關務署表示，依現行制度，民眾若未使用EZWAY，仍可選擇自行辦理報關程序。建置EZWAY的主要目的，在於提升快遞貨物通關效率，讓民眾免於親自到場或簽署紙本委任書。