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洛杉磯道奇近日完成震撼交易，從底特律老虎換來兩屆美聯塞揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal），不過這筆補強也讓陣中韓籍內野手金慧成（Kim Hye-seong）的處境再被拿出來討論。韓國媒體《MyDaily》撰文感嘆，若金慧成是史庫柏交易案中的籌碼之一、被送往老虎，或許反而能獲得重返大聯盟的機會。道奇日前與老虎完成「3換1」交易，送出投手萊恩（River Ryan）、外野手霍普（Zyhir Hope）以及投手史密斯（Brady Smith），換來29歲賽揚王牌左投史庫柏。由於金慧成目前隸屬道奇3A，這筆大型交易也引發韓國媒體關注。《MyDaily》以「史庫柏加盟，但金慧成仍無法脫身」為題報導，直言這名韓籍內野手的處境相當尷尬。報導指出：「如果金慧成當時是老虎隊獲得的回報之一，他或許有機會升上大聯盟。雖然老虎也有優秀內野手，但至少能離開目前被困在3A的狀況。」韓媒認為，金慧成並非沒有大聯盟實力，只是道奇目前陣容深度太過豪華，讓他的競爭難度大幅提升。金慧成去年透過入札制度從韓國職棒加盟道奇，2025年賽季開幕從小聯盟出發，並在5月獲得升上大聯盟機會。他去年代表道奇出賽71場，繳出打擊率2成80、3支全壘打、17分打點的成績，甚至隨隊參加世界大賽並奪下金盃。不過本季金慧成在4月6日升上大聯盟後，因打擊表現不理想加上傷兵陸續回歸，5月底再度被降回小聯盟。今年大聯盟成績為打擊率2成59、1轟、11分打點、5次盜壘，攻擊指數（OPS）為.651。目前道奇內野戰力逐漸完整，因傷缺陣的艾德曼（Tommy Edman）已於6月中旬回歸，赫南德茲（Enrique Hernández）也在7月底復出，使金慧成重返大聯盟的空間更加有限。《MyDaily》分析指出：「如果是在其他球隊，金慧成可能已經有足夠機會展現自己，但道奇是一支超級強隊。」報導認為，金慧成仍可能在9月擴編名單時獲得召回機會，但若要進入季後賽名單，除非道奇內野出現傷兵，否則難度相當高。道奇目前正朝世界大賽3連霸目標邁進，截至8月3日球隊戰績為69勝43敗，雖然掉下全聯盟戰績第一的寶座，但還是穩居國聯西區龍頭，領先第二名亞利桑那響尾蛇10場勝差，與第三名聖地牙哥教士更拉開12場差距。對金慧成而言，道奇的強大既是機會也是挑戰。身處爭冠豪門，他能獲得高強度競爭環境與世界大賽經驗，但同時也必須等待更多機會證明自己。韓媒最後感嘆，金慧成並非沒有能力，只是如今的道奇內部競爭太激烈，「他需要的不只是實力，還需要一點運氣。」