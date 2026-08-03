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未經李洋同意公開私訊！范雲：再度不尊重部長

莊瑞雄狠酸：部會首長與藍委私聊「風險非常大」

立法院日前審議《電子競技運動發展基本法》草案時，爆發運動部長李洋「罰站」風波，朝野互控責任歸屬。國民黨籍召委羅廷瑋日前更公開與李洋事發前14天的私人對話，試圖證明雙方互動良好，反而再度引發爭議。民進黨立法院黨團今（3）日批評，羅廷瑋未經當事人同意就公開私人訊息，並不恰當，同時也呼籲回歸法案本身討論更重要。書記長范雲表示，她首先要請問羅廷瑋，是否取得運動部長李洋同意，才將兩人的私人對話公布到社群平台？她指出，民進黨團稍早已向運動部查證，李洋並未同意公開相關內容，因此羅廷瑋的做法，再次顯示對部長的不尊重。范雲直言，國會法案排審本就是召委的職權，運動部只能依法配合，而不論運動部、李洋或民進黨立委都已多次說明，並非反對電競發展，而是不支持針對單一運動制定專法，舉凡羽球、棒球、籃球等各項運動，如若未來也都要比照辦理，恐怕會衍生數十部專法，徒增立法負擔，也讓運動部執行困難。范雲強調，私人訊息屬於個人溝通內容，若未經對方允許便公開，不僅模糊事件焦點，此舉本身也不恰當。因此，她呼籲羅廷瑋應回到法案內容理性討論，不要再將焦點放在李洋個人身上，更不應以公開私人對話轉移外界關注。民進黨團幹事長莊瑞雄則表示，這件事也提醒了所有部會首長，私下與在野黨的對話，尤其是國民黨立委，「風險非常、非常大」。莊瑞雄指出，人與人之間、朋友之間的私人對話，如果隨時都有被公開的可能，那這並不是一個正常社會應有的現象。他認為，國會議員未經當事人同意公開私人訊息是否妥當，社會自有公評，相信民眾也會有自己的判斷。