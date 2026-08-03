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▲陳男無照駕駛又涉毒駕、拒檢逃逸等，除依法送辦建請羈押外，還恐吞41萬多元罰單。（圖／記者郭凱杰翻攝）

高雄市今（3）日凌晨1點半左右1名陳姓男子在三民區九如二路與山東街口於雙黃線違規迴轉，遭警攔查時，卻企圖逃逸，過程中傷及員警仍被攔下並拉下車壓制，警方察覺車上散發異味，經毒品快篩呈現安非他命陽性反應，並查獲安非他命、依托咪酯煙彈，警方表示，陳男無照駕駛又涉毒駕、拒檢逃逸等，除依法送辦建請羈押外，還恐吞41萬多元罰鍰。高市警局三民第一分局十全路派出所員警於今天凌晨1時30分許執行巡邏勤務時，於三民區九如二路與山東街口見一部自小客車違規迴轉，遂及上前前盤查，豈料駕駛陳男（50歲）發現警察因而心虛企圖逃逸，過程中造成員警四肢輕微擦挫傷，員警除當場以強制力壓制逮捕陳男。警方隨即在陳男車內起獲安非他命2小包及依托咪酯煙彈1顆，當場予以查扣，並依規定對陳男施以毒品唾液快篩，結果呈安非他命陽性反應，經詢問陳男稱因車上藏有毒品，見警盤查心虛才拒檢，全案訊後依刑法妨害公務、公共危險及毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦，並建請聲押。另陳男拒檢逃逸可處1萬5000至4萬5000元罰鍰；無照駕駛可處3萬6000至6萬元罰鍰；毒駕可處3萬至9萬元罰鍰，第3次以上者加罰9萬元；雙黃線違規迴轉可處600至1800元罰鍰，4項交通違規計總計最高可處41萬6900元。