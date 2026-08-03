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南僑也未通報 北市府依法開罰

主管機關認台糖不需通報 蔣萬安怒了

中聯油脂致癌油事件持續延燒，台中地院8月1日調查發現，今年5月台糖小港廠就通知中聯，原料油「苯駢芘」超標，遭外界質疑為何5至7月間都沒有通報？身為國營事業的責任在哪？對此，食藥署表示，5月沒接到任何通報，是中聯未依法通報；經濟部與高雄市府也強調，台糖依法沒有通報義務。但這樣的說法讓台北市長蔣萬安無法接受，今（3）日受訪表示，由此可見政府是用什麼心態在處理問題事件，這就是整個政府整體的失能，難道不用道歉嗎？南僑油脂事業股份公司過去在自主檢驗時，發現油品不符規定，檢驗出一級致癌物苯駢芘後，只和上游福壽實業股份有限公司通知原料異常，未依食品安全衛生管理法第7條第5項向衛生局通報，因此臺北市衛生局在7月7日依據食安法第47條開罰300萬元。如今，身為國營事業的台糖在5月發現中聯油品不合格時，未依法通報，同樣也只告知上游廠商，主管機關卻說沒有義務通報，引發外界高度關注。蔣萬安痛批，如果連國營事業台糖早在五月份就發現毒油超標的事情，都可以不需要通報，政府還出來幫忙辯解，經濟部竟然說它不是檢舉，所以不需要通報，這樣的說法人民是無法接受的。「不只是衛福部，包括經濟部、國營事業、台糖是整個政府整體的失能」，難道行政院長卓榮泰還要持續戀棧嗎？總統賴清德不出來道歉，不出來做一個清楚的交代嗎？