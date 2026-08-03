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中聯油品事件，台中市長盧秀燕質疑中聯總經理余凌冲出席衛福部7月4日會議，質疑背後有「門神」護航，未料卻大翻車被抓包7月3日市府會議也找來余凌冲列席。對此立委莊瑞雄今（3）日表示，檢視一件事情標準要一致，怎麼會參加衛福部會議就叫做門神，但參加台中市府會議就一句話都不講刻意略過，「政治上的操作太過明顯了」。中聯油品事件，台中市府8年來僅配合中央抽驗一次挨轟，盧秀燕將矛頭指向中央，更批評衛福部找余凌冲開會，喊出「距離抓到門神只差一步」，未料指控大翻車，被發現在衛福部開會前一天，台中市府也找來余凌冲開會。對此莊瑞雄回應，檢視一件事實，標準要一致。怎麼會 7月4日參加衛福部會議的叫作「門神」，7月3日參加台中市府的會議，市府一句話都不講？莊瑞雄說，整個問題點是在於，為什麼製造商中聯拖了一個月的時間，他把這些超標的問題油隱匿不通報？這個才是本案的一個重點。莊瑞雄說明，在7月4日參加衛福部這場專家會議裡面，余凌冲提供整個製程改進，最後的結果其實是被專家會議直接打臉。最後莊瑞雄說，盧秀燕為了政治鬥爭，把同樣一件列席會議的行為，區分為列席在衛福部的就是門神、列席在台中市府就刻意略過，「政治上的操作太過明顯了」。