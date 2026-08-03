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燃油附加費近期上漲，交通部民用航空局今（3）日宣布，國際航線客運燃油附加費調漲，短程航線調漲為30美元（約970元台幣），長程航線調漲為78美元（約2520元台幣），將自9日生效。美伊衝突以來4月首度宣布調漲，接著6、7月皆為調降燃油附加費。民航局2005年與國籍航空公司協調客運燃油附加費調整機制，以中油公司公告的國際航空燃油每桶牌價為收取基準，「未達40美元」為不收費之第1級距，「40美元—未滿50美元」為開始收費之第2級距，短程航線為5美元，長程航線為13美元；當油價每增加10美元時，短程航線增加2.5美元，長程航線增加6.5美元。依據中油今日公告的國際航線航空燃油價格，由每桶133.29元調漲為147.57美元（自第11級距調整為第12級距），國籍航空公司的國際航線客運燃油附加費短程航線由27.5美元調漲為30美元，長程航線由71.5美元調漲為78美元。民航局已要求業者充分揭露相關資訊，以維護消費者權益。