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洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）今（3）日雖然在主場吞下3連敗慘遭波士頓紅襪隊橫掃，但休息區裡卻洋溢著一股詭異的興奮氣氛。主因正是道奇球團剛成功搶下連續兩屆賽揚獎得主、當今聯盟最強左投史庫柏（Tarik Skubal）。當史庫柏在3局上半身穿道奇球衣現身休息區並與總教練羅伯斯（Dave Roberts）熱情擁抱時，全場氛圍瞬間被點燃。羅伯斯賽後更罕見直言：「這是我第一次在被橫掃後，心情還能這麼正面。」儘管道奇此役先發投手希恩崩盤、終場4：8吞敗，但羅伯斯賽後面對媒體時依然難掩興奮表情：「這真的是一次關鍵的補強。光是看到史庫柏坐在休息區裡，就能給整支球隊帶來強大的士氣。雖然今天沒能反映在比賽結果上，但只要看到他穿上『道奇藍』的球衣，就讓人有一種特別的感覺。」羅伯斯更對管理層的高超手腕給予極高評價：「他是全棒球界最頂尖的投手之一。過去幾天大家一直在討論這筆交易，沒想到隔天就成真了，真的太不可思議了。高層展現了非凡的辦事能力。說實話，這大概是我職業生涯第一次在被橫掃後還能感到如此樂觀，這是今天唯一的救贖。」這筆震撼大交易不僅讓教練團嗨翻，道奇的主力球星們也紛紛給予高度讚賞。資深內野手羅哈斯（Miguel Rojas）霸氣回應了外界對道奇「壟斷球星、破壞棒球平衡」的批評：「這筆交易向全聯盟甚至全世界宣告，道奇絕不對過去幾年的成就感到滿足。我們絕對不允許聯盟其他球隊追上我們的標準，我們必須持續維持在最高峰。」羅哈斯也說：「球員們每天在場上拚命，管理層也用同樣的投入支持我們。」強打佛里曼（Freddie Freeman）也大讚：「球團管理層再次展現了令人難以置信的手腕，又一次在交易市場上帶回了歷史級別的超級球星。每年都能在一支以奪冠為唯一目標的球隊效力，真的太有意思、太特別了。」剛傷癒復出的守護神迪亞茲（Alexis Diaz）與工具人赫南德茲（Kike Hernandez）更是興奮表示，這正是道奇朝向世界大賽「3連霸」發起的最強號角。外界聲浪批評道奇是大聯盟的「邪惡帝國」，但對目標瞄準1998-2000年紐約洋基隊以來首支「3連霸」偉業的道奇陣容來說，這些酸言酸語只不過是耳邊風。史庫柏的強勢加盟，讓原本就星光熠熠的道奇先發輪值再度升級。未來他將與山本由伸、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）以及大谷翔平共同組成豪華投手陣容。無疑為道奇的季後賽輪值注入了最恐怖的強心針。