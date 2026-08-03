我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高允漢於FB發文分享在捷運被逼讓位的事情。（圖／翻攝自高允漢FB）

八點檔男星高允漢曾出演過《願望》、《天道》、《戲說台灣》等多部台語劇，常常在社群分享生活點滴的他，昨（2）日在FB透露一段搭捷運的小插曲，他表示常常在電視看到長輩無理逼讓位的消息，原想說若是自己絕對不會讓，沒想到還真的被他遇到了，發文說到自己在搭捷運滑手機時，被一名50多歲婦人大聲罵：「不起來讓個位子，還坐在那玩手機。」讓他整個人超尷尬，只好馬上起來讓座，並無奈表示：「就好像做錯事一樣。」高允漢在昨日於FB發文表示，自己以前每次看電視上報導「捷運長輩無理逼讓位」的新聞，都會心想如果發生在自己身上一定不會讓，沒想到還真的遇到。他透露一個人搭捷運時都會低頭玩手機，當天早上在搭到三重站時，突然一位約50多歲、和一位約60多歲的婦人站在他面前，較年輕的婦人直接大聲斥責他：「少年仔，那老人家手上那麼多東西，你不起來讓個位子，還坐在那玩手機。」高允漢抬頭一看，發現自己是車廂內最年輕的人，才知道是在說自己。他雖然心想自己沒看到才沒讓位，不滿對方直接斥責的態度，但下一秒還是笑笑地說：「歹勢，阿姨您坐。」整個人也覺得超尷尬表示：「就好像做錯事一樣，默默的道歉立馬換了個車廂，也不知道我之前在電視前的那些氣勢到哪去了？」高允漢進一步指出，自己不是不願意讓座，但認為態度很重要，「之前讓座心裡都會很開心，但今天的讓座心裡卻沒有絲毫的喜悅。」不過他也樂觀表示：「只能往好處想，至少她是叫我：少年仔。」高允漢的親身經歷，也引來許多網友的共鳴，「要讓座的人讓給你坐，態度很重要，這也是一種教育」、「態度差的很討厭，有任何有理之事會變成無理，也會不讓想」、「出門的時候因為每個人都是平等的，但是也沒必要叫人家一定要讓，看心情或是他人是什麼樣的態度」、「辛苦了，高EQ的表現。」