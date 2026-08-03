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▲主辦方發布道歉聲明，證實趙露思表演服被偷。（圖／微博＠少城時代）

▲▼趙露思演唱會表演服風格超多變。（圖／微博＠趙露思工作室官微）

中國女星趙露思日前在澳門舉辦演唱會，身穿多套性感表演服吸引目光，甚至一度因尺度問題引發討論。不料演出結束後，竟爆出多套昂貴的私人訂製舞台服裝離奇失蹤。主辦單位「少城時代」於8月1日發表嚴正聲明，證實多套高定禮服「去向不明」，因調閱監視器未果，目前已正式向警方報案，同時為現場管理的嚴重疏漏公開向趙露思及粉絲致歉。根據主辦單位成都少城時代文化傳播有限公司聲明指出，趙露思於7月12日完成澳門場演唱會後，工作人員進行現場物資清點時，發現趙露思當晚所穿著的多套專屬私人訂製演出服不翼而飛。主辦單位表示，事件發生的第一時間已調閱場館後台及周邊所有的監視器畫面進行排查，但截至目前仍未取得有效線索。主辦單位也公開呼籲，若是有人誤收或拾獲相關服裝，只要主動聯繫歸還將不予追究責任；但若發現該批訂製禮服流入二手市場、拍賣平台或公開管道販售，將依法採取報案與司法訴訟等法律行動維護權益。針對本次失竊事件，，承諾未來將全面強化安保與物資保存機制，堅決杜絕類似失誤再次發生。不過這份聲明並未能平息網友與粉絲的怒火。由於失竊服裝多達「數套」，加上後台管制嚴格且監視器未捕捉到關鍵畫面，。而趙露思澳門演唱會造型包含低胸馬甲禮服，還有比基尼套裝，以及特殊訂製的舞龍舞獅表演服，不確定是丟失哪幾套。