我是廣告 請繼續往下閱讀

羅廷瑋舊片遭翻出！一句「我只是要文憑」再掀熱議

吐槽羅廷瑋「沒料的人」 林智群酸嗆：沐猴而冠

立法院教育及文化委員會近日審查《電子競技運動發展基本法》及總預算案爭議不斷，國民黨籍召委羅廷瑋更因議事攻防成為輿論焦點。隨著立法院凍結公視10億元預算引發撻伐，有網友挖出羅廷瑋求學時期的節目片段，當中他坦言「我只是要文憑」，如今再度掀起熱議。對此，律師林智群狠批，「沒料的人，爬到他沒辦法勝任的位置就是這樣」，更以「沐猴而冠」形容羅廷瑋。羅廷瑋出身台中，家族過去經營「老羅牛肉麵」，後更名為「老鑼牛肉麵」，目前已歇業。回顧他的求學歷程，包括私立宜寧中學、國立勤益科技大學資訊管理學系夜間部，最高學歷則為國立中興大學政策與公共事務研究所碩士。近期因立法院審查預算及議事爭議延燒，網友重新翻出公視《誰來晚餐》於2013年拍攝的紀錄片。節目記錄羅廷瑋白天賣牛肉麵、晚上念夜校的生活，但也提到他經常遲到，甚至在課堂上補眠，旁白更形容他「課業成績並不理想，事業與課業很難兼顧」。影片中，羅廷瑋表示，希望未來出社會時，能夠讓別人看到自己的文憑；當時有同學當面質疑：「你不覺得你是空殼子嗎？都沒有來上課。」羅廷瑋則回應，自己認為學校教的內容並不是未來真正需要的能力，當同學追問，既然如此，為何還選擇就讀該科系？他則坦承：「所以我只是要文憑。」針對影片再度引發討論，律師林智群也在臉書發文狠酸，羅廷瑋是「混文憑」的咖，卻一路當上議員、立法委員，在國會耍官威。他直言，羅廷瑋不愛讀書，也缺乏思考能力與專業能力，只能說其「生存能力」非常強。林智群也將矛頭指向羅廷瑋近期主持委員會的表現，羅廷瑋擔任召委期間，不僅主持議事引發爭議，還曾在委員會中自行發言長達53分鐘，之後逕自離席用餐，讓十多個部會、上百位官員在現場苦等超過2小時。林智群認為，羅廷瑋展現出的態度就是「我很大，你想怎麼樣？」讓他看了不禁吐槽：「沒料的人，爬到他沒辦法勝任的位置就是這樣。」林智群直言，表面上大家尊稱他一聲羅委員，私底下誰知道人家怎麼想他、說他？最後更以「沐猴而冠」、「小時候不讀書，長大當立委」形容羅廷瑋。