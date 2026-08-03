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▲林男坦承，稍早在北高雄某熱炒店飲酒，警方將開出最高可處新臺幣12萬元以下罰鍰，並將車輛移置保管。（（圖／記者郭凱杰翻攝）

「醒了沒？醒了沒？」高雄市前鎮區中山四路南下外側快車道有一輛休旅車停滯不前，員警獲報後立即趕抵現場，發現駕駛林姓男子（約45歲）竟在車內呼呼大睡，經員警拍打車窗、大聲呼喊後，林男才神情恍惚地下車。隨即濃厚酒氣隨即撲鼻而來，經酒測，酒測值超過法定標準值。警方除當場開出最高可處新臺幣12萬元以下罰鍰外，並將車輛移置保管。林男坦承，稍早在北高雄某熱炒店飲酒，自認仍可開車返家，不料途中酒力發作，竟直接將車停在快車道睡著。全案調查後，依觸犯《刑法》公共危險罪移送高雄地檢署偵辦，另依違反《道路交通管理處罰條例》第35條第1項第1款舉發酒後駕車，最高可處新臺幣12萬元以下罰鍰，並將車輛移置保管。前鎮分局分局長黃元民表示，中山四路為高雄重要交通幹道，深夜車流速度快，本案若未及時發現，極可能引發追撞事故，後果難以想像。所幸熱心民眾即時報案，警方迅速到場處置，成功排除道路重大危害，避免憾事發生。此外，酒後駕車沒有僥倖，疲勞加上酒精更會大幅降低反應能力，民眾飲酒後務必選擇計程車、代駕或大眾運輸返家，切勿心存僥倖，以免害人害己。