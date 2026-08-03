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美國總統川普（Donald Trump）再次急轉彎，從原本的大規模攻擊，改口稱取消對伊朗的打擊行動，並宣布美伊將於3日舉行談判。此外，石油出口國組織及盟友（OPEC+）9月起也增加原油產量每日18.8萬桶。受這些因素影響，週一亞洲交易時段，西德州原油（WTI）和布蘭特原油期貨跌幅均超過4%。根據財經外媒《CNBC》報導，川普當地時間1日在自家社群平台發文，指伊朗以及其他中東國家向美方提出請求，希望能暫緩打擊，相關各方已初步達成協議框架，內容包括立即、全面、徹底開放荷姆茲海峽，同時消除伊朗構成的核威脅，據此，川普同意取消軍事打擊行動，但前提是各方能夠迅速敲定協議。分析認為，自從伊朗戰爭2月底爆發以來，川普就曾多次揚言，要打擊伊朗能源、民用設施，後來又宣布取消，這種突如其來的逆轉，已成為這場持續近半年的衝突，其中一個典型的特徵。所以，德黑蘭對於川普的聲明，反應也相對謹慎，強調無論美國是出於心理戰、認知戰的角度，伊朗都會認真看待每一個威脅。由於中東局勢再次出現緩和跡象，投資人減少了地緣政治風險溢價，導致油價下跌。9月交割的西德州原油期貨價格下跌4.5%，每桶報80.89美元；布蘭特原油10 月交割的期貨價格則下跌4.4%，每桶報84.10美元。不只如此，OPEC+在週日的會議後宣布，9月起增加原油產量每日18.8萬桶，核心成員國-沙烏地阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、科威特、阿爾及利亞、哈薩克、阿曼同意增產，重申對市場穩定的承諾，此舉也意味著先前一系列「自願減產措施」將逐步解除，目的是讓成員國在戰爭結束後，儘快增加供應。原文連結：