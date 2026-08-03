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▲菲斯波可作用於肌肉層，透過提升支撐力，協助維持自然、和諧的臉部輪廓。(圖／慕診所提供2026.8.3)

明明定期做醫美保養，為什麼臉還是看起來很疲憊？這是許多40歲以上熟齡族常見的困擾。雖然表層肌膚變得緊緻、紋路減少了，但總覺得臉頰「撐不起來」，甚至因為過度追求緊繃而失去自然的動態美。對此，慕診所醫師崔美怡點出多數人忽略的抗老盲點「臉部肌肉層」。她強調，老化是從皮膚、皮下組織、筋膜一路深至肌肉與骨骼的整體流失，唯有建立「分層抗老」的新觀念，才能真正從地基解決鬆垮危機。這樣的分層抗老概念，在醫師崔美怡的臨床個案中得到了充分印證。一名45歲的女性患者，近年明顯感受到中臉鬆垮、蘋果肌下移且眉眼下垂，整體面容顯得疲憊。她原以為是單純的皮膚鬆弛，但在接受電音波治療後，卻覺得改善幅度有限。經專業評估後才發現，真正影響輪廓的關鍵在於「臉部肌肉支撐力下降」這宛如房屋的地基鬆動，若僅在表面修補，難以維持整體結構的穩定。在針對肌肉層進行療程後，由內而外的支撐力重新托起了表層組織，不僅中臉輪廓與蘋果肌自然集中，木偶紋也在視覺上獲得顯著淡化。另一位面臨相似困擾的50歲女性，同樣因肌肉支撐力減弱導致輪廓下垂。在從肌肉層著手改善後，臉部輪廓與眉眼神韻皆大幅提升，找回了過往的精神與活力。在分層抗老的架構中，針對「肌肉層」的保養已成為最新趨勢。以非侵入式療程「菲斯波」為例，其原理是透過高強度電場誘發深層肌肉收縮，宛如替臉部進行精準的「皮拉提斯」。這項技術能有效訓練臉部的上升肌群，藉由肌肉本身的張力與緊實度，讓面中線條呈現集中且立體的視覺效果。相較於依賴外來物填充，這種透過自身肌肉支撐力所創造的澎潤感，能展現出更無死角的自然動態美。崔美怡提醒，抗老保養並沒有「一勞永逸」的單一解方，建立正確的觀念與長期規劃才是王道。在選擇任何療程前，應先由專業醫師詳細評估老化層次與個人需求，並綜合考量年齡、生活習慣與臉部條件，量身打造專屬方案，切忌盲目跟風流行。此外，醫師崔美怡也強調，良好的作息、均衡飲食、規律運動與充足睡眠，依然是維持肌膚與肌肉活力的根本基石，這不僅能讓療程效果更持久，也能落實美容醫學的核心價值：並非刻意逆轉年齡，而是讓人在人生的每個階段，都能維持穩定、自然的最佳狀態。