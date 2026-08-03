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綠批「門神就在台中」 盧反轟中央「整組壞了」

▲民進黨台中市議會黨團痛批「真正的門神就是盧秀燕本人」。（圖／記者顏幸如攝，2026.08.03）

盧秀燕：中央護航業者 「整個內閣壞了了」

中聯致癌油風暴延燒一個多月，台中市長盧秀燕多次質疑中央「有內鬼、有門神」，將矛頭指向衛福部及食藥署。民進黨台中市議會黨團今（3）日開記者會反擊，指台中市食安處早在中央專家會議的前一天，就讓中聯油脂總經理余凌沖列席市府食安會議，痛批「真正的門神就是盧秀燕本人」。綠營更質疑，盧秀燕未積極善後，反而一路砲打中央，如今遭揭露相關會議紀錄後，急著把焦點轉向台糖，企圖以政治操作模糊責任。民進黨台中市議會黨團上午以「盧市長，門神在台中！」為題召開記者會，指出盧秀燕不斷以余凌沖7月4日列席食藥署專家會議為由，指控中央「有門神」，但根據台中市食安處公開資料，市府早在7月3日便邀請余凌沖出席食安會議，其中一份附件日期甚至標示為7月2日。市議員張家銨、陳俞融、蔡耀頡表示，余凌沖身為檢方認定涉嫌隱匿案情、遭羈押禁見的重要嫌疑人，台中市府與余凌沖開會的時間，比盧秀燕質疑中央還早一天。盧秀燕批評中央不該讓業者列席，卻讓業者走進市府參與會議，令人質疑是否自打臉。他們要求市府除公開會議紀錄外，也應一併公布逐字稿、錄音、錄影等完整資料，釐清當天究竟談了什麼。市議員陳淑華、李天生、謝家宜則直言「中聯的門神不是別人，就是盧秀燕！」他們表示，市民心中，政府應該是一體的，大家真正關心的是事件真相，而不是互相卸責。中市府8年來未曾主動抽驗中聯油脂苯駢芘是事實，盧秀燕從事件爆發初期的神隱、閃躲，到近期頻頻進行政治攻防，甚至有時間上凱道，卻沒把心力放在善後與究責，令人難以接受。市議員施志昌也質疑，市府本就有例行抽驗責任，如今不但未善盡把關職責，還找來余凌沖開會，「到底是在釐清真相，還是在替市府開脫？」他指出，會議結論第一項仍相信業者能自主檢驗、做好把關，不禁讓人想問「市府到底是幹什麼的？」江肇國與蔡耀頡則批評，盧秀燕在遭質疑後，立刻將矛頭轉向台糖，試圖轉移焦點，但政治口水無法掩蓋行政責任，奉勸盧秀燕「當門神不要當得這麼難看」。對於綠營質疑「門神說」是雙重標準，盧秀燕上午受訪時反駁表示，衛福部事件初期曾指責台中市調查太快，又訂出「20％以下不用下架」的標準，甚至找業者討論如何復工，相關作法才真正令人質疑。她強調，台中市召開會議的目的，是調查業者究竟為何犯錯，導致致癌油流入市場，相關會議內容及紀錄均已完整公開「歡迎大家轉傳」。反觀中央至今仍未公開專家會議完整內容，她反問衛福部「你的報告願意公開嗎？能夠公開嗎？」若不能公開，也應向社會說明理由。盧秀燕最後再度重批中央，「行政院內閣可以說是從上到下整組壞了了」，認為中央應該立即進行內閣改組、不要迴避外界質疑，儘速公開決策過程，釐清爭議。