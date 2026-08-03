我是廣告 請繼續往下閱讀

▲臺北市消保官前往西門町「小羊卡牌社」門市現場，大門緊閉，負責人疑似無預警倒閉。（圖／臺北市消保官提供）

業者未履約 消費者可要求退款及賠償

▲小羊卡牌社Instagram無預警關閉，玩家發現已顯示「找不到用戶」，引發外界關注。（圖／翻攝Instagram）

是否涉及詐欺？北市刑大將調查

消保官提醒：4類交易證據務必保留

「小羊卡牌社」疑似無預警停業，臺北市主任消保官林傳健今（3）日表示，截至上午10時40分，臺北市政府尚未接獲相關消費申訴，不過若業者未依約出貨、提供服務或突然停業，已可能構成債務不履行，消費者可要求返還已支付款項，並就因此造成的損失請求賠償。林傳健消保官指出，依《消費者保護法》規定，企業經營者應確保廣告內容真實，對消費者所負擔的義務不得低於廣告內容，契約成立後也應確實履行。若業者收取款項後未依約交付商品，或發生無預警停業、倒閉等情況，可能構成債務不履行，消費者有權請求業者返還已支付的契約價金。若因此產生其他損害，也可進一步請求賠償。臺北市法務局目前已橫向通報相關目的事業主管機關，將進一步向業者了解營運現況、訂單履行情形及消費者權益保障措施。至於「小羊卡牌社」疑似無預警停業是否涉及詐欺等刑事責任，法務局也已通報臺北市政府警察局刑事警察大隊調查，後續將由警方釐清業者收款、出貨及實際營運情況。林傳健提醒，曾向業者購買商品、預購卡牌或支付相關款項的消費者，應立即整理並妥善保存所有交易資料，包括4類交易證據務必保留，才能作為後續申訴、退款或求償的重要依據。若業者遲未出貨、無法聯繫，或未提出明確退款及履約方案，消費者可備妥相關資料，向地方政府消費者服務中心提出申訴；如懷疑業者從一開始即無履約意圖，也可向警方報案，由司法機關進一步調查。