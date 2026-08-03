鄭佳奇文中也解釋為何不直接公開對方姓名：「我們相信對方只是行程匆忙，一時疏忽沒有確認姓名，並非刻意拿錯。」不過，貼文下方很快就有許多網友質疑：「怎麼會有人出國玩隔天才開行李箱？」

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事實上從法律層面來看，單純因疏忽「拿錯行李」不構成犯罪，但若發現後故意不歸還，就會觸犯侵占遺失物罪 或竊盜罪 。關鍵在於主觀上有沒有想據為己有的意圖。

法律層面解析：

台灣桌球一姐鄭怡靜日前搭機前往日本，準備出戰即將開打的WTT橫濱冠軍賽，不料昨（2）日抵達東京羽田機場時，裝有重要參賽裝備的行李箱竟遭同班機旅客不慎誤拿。鄭怡靜教練鄭佳奇今（3）日發文報平安，航空公司已於上午成功與誤拿行李的旅客取得聯繫，並安排盡快將行李送回指定地點。鄭怡靜日前前往日本參賽，昨日晚間搭乘全日空NH852航班，從台北松山機場抵達東京羽田機場後，團隊在領取行李時發現，裝有重要比賽裝備的行李箱遭同班機旅客誤取。由於箱內包含此次比賽所需用品，團隊第一時間透過社群平台發文尋求協助，希望能盡快找到行李。消息曝光後迅速引發關注，不少網友主動協助分享資訊，甚至有人幫忙翻譯日文內容，希望提高尋找效率。在眾人接力幫忙下，航空公司也加速處理流程，終於在今日上午傳來好消息。鄭佳奇今日發文表示，昨天抵達日本後，團隊忙於處理相關事宜，因此直到狀況穩定後才有時間向外界表達感謝。她特別感謝所有協助轉發消息、提供處理方式，以及幫忙以日文留言聯繫的熱心網友，「真的非常感恩大家的幫忙」。對於部分網友詢問，為何沒有公開誤拿旅客姓名或行李標籤資訊，鄭佳奇也解釋，主要是基於個資保護考量，不希望因為一時焦急而公開他人私人資訊。她認為對方應只是旅途中匆忙，沒有仔細確認行李，並非刻意拿錯。儘管「拿錯行李」一事暫時平安落幕，但還是有許多網友在貼文下方質疑：「怎麼會有人出國玩隔天才開行李箱？根本是故意裝死」、「不是都在呼籲去領行李時都要確認名條上名字是否為自己的嗎…」也有許多人直言這就是偷竊行為。刑法上的竊盜罪（第320條）不處罰過失。若因行李外型相似而一時拿錯，只要盡快聯繫歸還，就沒有刑事責任或前科。： 發現拿到別人的行李卻故意藏起來、不聯絡失主或航空公司，會被視為有意侵占，觸犯《中華民國刑法》第337條侵占遺失物罪 （可處一萬五千元以下罰金），甚至可能構成竊盜罪 。在國外（如日本）若被失主報警，警方會先以竊盜嫌疑調查；若未及時主動申報，可能面臨罰款、和解甚至影響入境記錄。