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▲小孟老師（如圖）表示確實可以透過照片算命，「所以心比較細的人，或是很相信這類算命的大多會刻意保護。」（圖／小孟老師星座塔羅牌之清水孟FB）

百萬YouTuber千千過去曾是護理師，轉型當網紅後，深受大批粉絲喜愛。近日千千被發現發文時總會刻意遮住手紋，引發網友熱議，猜測可能擔心照片會被拿去算命、大作文章：對此，命理師「小孟老師」今（3）日也向《NOWNEWS今日新聞》透露，確實可以透過照片、面相來看出接下來的運勢「是好是壞」，因此有些公眾人物會擔心人生未來、隱私被看光。千千近日被發現拍照時總會刻意遮住掌紋，讓粉絲好奇在Threads上發文詢問：「如果有發到露出手掌都會塗掉是為什麼嗎？已經注意到好幾次了？」文章引起討論。有曾當過護理師的網友留言表示，醫護背景出身的人通常對「掌紋、指紋、瞳孔、身上可辨識的胎記、痣等」都會特別謹慎，避免過度曝光，另外也有人分析，可能擔心掌紋曝光會被拿去算命。對此，記者詢問命理師「小孟老師」，是否可透過掌紋的照片來算命？對方則解答有些網紅、算命師確實不想讓人知道掌紋，如果手紋是斷掌，或是比較稀疏，會怕被人家認為命格太硬，或是被外人知道人生未來、隱私等，「所以心比較細的人，或是很相信這類算命的大多會刻意保護。」小孟老師也證實，一般來說確實可以透過照片、面相，大概看出這個人接下來的運勢，到底走好走壞，除非經過刻意修圖，不然照片的確能夠看出感情、事業狀況等。此外，小孟老師還直言，很多公眾人物在公開頁面上也會寫假的生日，怕人家拿生日去算命、作法，甚至還有些更謹慎的人，不會告訴算命師生日，只算塔羅牌、卜卦，來了解未來運勢。不僅掌紋，公眾人物在直播時也是可以看出氣（場），小孟老師表示：「雖然有些網紅會打燈，但透過磁場、氣色還是能看出來，還有整形也可以比對以前的樣子跟現在的樣子，（運勢）會以整完後的樣子來看。」