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油品事業部不管食用油 是管汽柴油、加油站

台中市長盧秀燕今（3）日再度開砲，稱衛福部、經濟部護「賴友友」，更點名台糖總公司及油品部門均設於台南、中聯油脂提供給台糖的油品屬於上游原料。然而，位於台南的油品事業部是管理台糖所販售汽柴油及加油站，並非盧秀燕所指的食用油管理單位。盧秀燕表示，台糖總公司及油品部門均設於台南、中聯油脂提供給台糖的油品屬於上游原料。依據《台南市食品安全衛生管理自治條例》規定，食品業者若發現上游供應食品有危害消費者生命、身體或健康之虞，應於48小時內主動通報台南市衛生局。然而，經《NOWNEWS》記者確認，台糖位於台南市新營區中興路的油品事業部，並非管理食用油的單位，而管理汽柴油、加油站的管理部門；食用油脂在砂糖事業部。據台糖官網，1990年起進行多角化經營，當時政府已經開放石油銷售業務，為有效利用公司低經濟價值土地，提升公司營業額並創造員工就業機會、並便利民眾就近加油服務，於1996年起成立油品事業組，1997年第一站台東廠中興加油站開幕營業，本公司從此跨足加油站產業。2003年10月成立油品事業部，歷經多年努力油品事業部終於建構真正「台糖加油站」企業品牌，包括：資訊系統、管理制度、服務標準作業流程、服務抽查考評、行銷手法靈活運用及結合公益團體辦理各項公益活動等，皆展現出本公司特有的企業文化，目前共有73座加油站為中南部及東部民眾提供汽柴油、潤滑油脂及洗車等各項服務。