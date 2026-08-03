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外界原以為底特律老虎將兩屆美聯賽揚獎左投史庫柏（Tarik Skubal）交易至洛杉磯道奇後，代表球隊正式進入重建模式。不過，《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）與史塔文哈根（Cody Stavenhagen）指出，老虎目前並沒有全面拆隊打算，而是希望在交易大限前「穿針引線」（thread the needle），一邊調整陣容，一邊繼續爭奪美聯外卡甚至中區冠軍，意味著旅美台將李灝宇仍有機會參與生涯首次大聯盟季後賽。目前老虎戰績54勝58敗，距離美聯中區龍頭白襪仍有5.5場勝差，外卡則落後2.5場，看似仍保有競爭機會。因此，即使送走史庫柏，球團仍未放棄本季。如果接下來沒有球隊提出足以打動管理層的報價，先發投手邁茲（Casey Mize）很可能續留，成為球隊下半季輪值核心。相反地，若邁茲最終也被交易，代表老虎將同時失去兩位主力先發，屆時想維持競爭力將變得十分困難。因此，美媒認為邁茲的去留，將是判斷老虎究竟是繼續拚戰，還是正式轉向重建的重要指標。雖然目前勝率不到五成，但老虎並不認為54勝58敗能完全反映球隊實力。球隊5月曾打出慘澹的6勝22敗，拖累整體戰績，但自6月以來已繳出32勝20敗的成績，逐漸縮小與競爭對手的差距。此外，老虎本季得失分差仍有正63分，一分差比賽卻僅拿下12勝20敗，美媒認為這些數據都顯示球隊實力優於目前排名。老虎去年也曾上演類似劇本，交易大限選擇出售球員後，最後44場比賽豪取31勝，不僅成功闖進季後賽，還在外卡系列賽淘汰太空人。因此，球團相信，只要維持近期表現，今年依然有機會複製去年的逆襲故事。不過，最大的問題仍是史庫柏留下的空缺。即使傑克森・喬布（Jackson Jobe）、傑克・弗拉赫提（Jack Flaherty）與布蘭特・赫特（Brant Hurter）陸續回歸投手群，也很難完全填補聯盟頂級王牌離隊後的影響。另一方面，史庫柏離隊也讓老虎節省約1000萬美元薪資，幾乎確定低於豪華稅門檻，球團因此仍保有一定補強空間。若交易截止日前沒有再出售主力球員，老虎甚至不排除透過小型交易補進即戰力，在競爭與未來之間尋求平衡。