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▲簽約這天，吳志鍇特地帶來媽媽送給他的18歲生日禮物，媽媽希望他做重要決定時，能夠拿出這支筆，仔細思考每個選擇。（圖／臺北台新戰神提供）

▲展望新賽季，吳志鍇仍以團隊勝利為最大目標，希望上了場就能為球隊做出貢獻，並逐步在職業舞台站穩腳步。（圖／臺北台新戰神提供）

臺北台新戰神今（3）日宣布選秀榜眼吳志鍇正式加盟，新秀賽季將披上13號戰袍。談到加盟戰神，吳志鍇表示看重球隊給予的發展空間與團隊文化，踏入職業賽場後也會全力發揮自身優勢，幫助球隊拿下勝利。營運長楊勝凱認為，吳志鍇兼具身材條件、投籃能力與高機動性，能夠有效提升球隊整體陣容深度，也是球團積極培養的重要戰力，「期待他在職業舞台上持續成長，與團隊攜手前進。」身高196公分的吳志鍇，畢業於國立政治大學，大四賽季三分命中率高達42%，具備優異外線手感，2024年入選瓊斯盃中華白隊，曾在對上阿聯的比賽中投進4顆三分球，攻下16分5籃板，打出代表作，2025年入選世大運代表隊，也隨政大在多項亞洲層級賽事中斬獲佳績，累積豐富國際賽經驗。營運長楊勝凱進一步談到，除了球技外，球團看重吳志鍇的人格特質，雖然他在政大拿下四座冠軍，但從未因此滿足現況，尤其大四賽季，無論投籃能力或身體素質都有明顯提升，展現他持續突破、追求進步的企圖心，「即使面對困難與壓力，志鍇也都能積極面對，成熟的心態是他最大優勢，這種態度非常符合戰神團隊文化。」從學生運動員走向職業舞台，吳志鍇始終抱持感恩的心態迎接每個階段，他將帶著「Positive（正向）」、「Challenge（挑戰）」、「Humble（謙遜）」三大信念，迎接籃球生涯新篇章，「身邊很多人都支持我追逐夢想，很開心也很感謝戰神給我這個機會，期望將自己的三分球優勢發揮到職業賽場上，甚至是外語能力，都能替我在與洋將或教練團溝通上帶來幫助。」談到最想交戰的對手，他也點名選秀狀元賀丹，希望透過良性的競爭來挑戰自己，「之前在瓊斯盃就曾交手，如今又在選秀會分別成為狀元與榜眼，盼未來在職業賽場互相激勵、彼此切磋。」家人的陪伴始終是吳志鍇最堅實的後盾，一路支持他邁向人生新階段，爸爸也特地送上勉勵，期許他全力以赴保持初心，「志鍇在這條路上奮鬥超過十年，相信一切努力都能夠得到回報。希望他不要把籃球只當成一份工作，而是要保持當初打球的熱情，無論在球場或人生旅途上都要展現最好的自己。」簽約這天，吳志鍇特地帶來媽媽送給他的18歲生日禮物，媽媽希望他做重要決定時，能夠拿出這支筆，仔細思考每個選擇，「她希望我進入職業隊後簽的第一份合約能夠用這支筆，我也成功做到了。」展望新賽季，吳志鍇仍以團隊勝利為最大目標，希望上了場就能為球隊做出貢獻，並逐步在職業舞台站穩腳步。他強調，不會把個人數據或獎項視為首要目標，而是希望透過自身在攻守兩端的表現，與隊友攜手朝目標前進，「相當期待能夠盡快加入團隊訓練，新賽季目標就是全力幫助球隊挑戰總冠軍。」