分科測驗成績今（3）日揭曉，https://www.uac.edu.twhttps://www.uac.edu.tw11點公布今年度招生名額（包含回流名額）共32494人、採計組合成績人數累計表及最低登記標準；今年最低的登記標準落在「英文、數學甲、物理」採計組合，3科合計24級分，才可參加登記分發。
今年共60校1,764個系組參與分發入學招生，核定名額20,462名，較去年減少172人；各招生管道回流名額12,032名，較去年減少715人、減幅約5.61%；合計後招生名額共有32,494名，較去年減少887人，減幅約2.66%。
預估錄取率略降
115學年度分科測驗報名人數共39,213人，較去年略增23人，而分發入學招生名額卻微幅減少，錄取率推估會比去年96.34%略低。今年分發入學採計組合數與去年相同，共有161種採計組合。
最低登記標準24級分
考分會今日公告各採計組合的成績人數累計表，今年最低的登記標準落在「英文、數學甲、物理」組合，3科合計24級分，達到該標準之考生方可參加登記，考分會建議考生可至官方網站下載專區參酌近兩年系組最低錄取成績，並將100個志願填滿，爭取更多機會進入理想校系。
8月5日起開放登記志願
登記時間從8月5日上午9:00起至8月8日下午 4:30 止， 逾期將無法受理，考生請以桌上型或筆記型電腦登記志願。另，因颱風來襲分科考試延期，登記分發後續各項時程均配合調整，考生即日起可繳交登記費，臨櫃繳費開放至8月7日（五）下午 3:30，之後僅能使用ATM繳費至8月8日（六）中午12:00 止，登記費一般生220元、中低收入戶88元、低收入戶免繳費。
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預估錄取率略降
115學年度分科測驗報名人數共39,213人，較去年略增23人，而分發入學招生名額卻微幅減少，錄取率推估會比去年96.34%略低。今年分發入學採計組合數與去年相同，共有161種採計組合。
最低登記標準24級分
考分會今日公告各採計組合的成績人數累計表，今年最低的登記標準落在「英文、數學甲、物理」組合，3科合計24級分，達到該標準之考生方可參加登記，考分會建議考生可至官方網站下載專區參酌近兩年系組最低錄取成績，並將100個志願填滿，爭取更多機會進入理想校系。
8月5日起開放登記志願
登記時間從8月5日上午9:00起至8月8日下午 4:30 止， 逾期將無法受理，考生請以桌上型或筆記型電腦登記志願。另，因颱風來襲分科考試延期，登記分發後續各項時程均配合調整，考生即日起可繳交登記費，臨櫃繳費開放至8月7日（五）下午 3:30，之後僅能使用ATM繳費至8月8日（六）中午12:00 止，登記費一般生220元、中低收入戶88元、低收入戶免繳費。