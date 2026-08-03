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▲葛拉斯諾（Tyler Glasnow）若健康回歸，季後賽仍可能因道奇先發投手過多而轉往牛棚，成為短局數的重要武器。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇成功從底特律老虎換來兩屆美聯賽揚獎左投史庫柏（Tarik Skubal），不只讓原本就星光熠熠的先發輪值再添王牌，也可能徹底改變球隊接下來的投手分工。隨著史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）陸續回歸，大谷翔平也準備重新展開投球進度，道奇接下來真正的難題已不是「誰來先發」，而是如何在滿手王牌中取捨，甚至明星先發葛拉斯諾可能被擠到牛棚。弗里德曼表示，道奇仍在多個方向保持交易對話，但現階段看來不太可能再出現同等規模的大交易。球團對現有陣容已有信心，加上史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）與捕手史密斯（Will Smith）預計陸續歸隊，道奇更可能進行小幅度調整，而不是再付出大量農場資產。隨著主力回歸，部分深度球員的角色可能受到壓縮。史庫柏加入後，左投勞爾（Eric Lauer）已被擠出先發輪值；外野手卡爾（Alex Call）也因赫南德茲（Kiké Hernández）傷癒復出而減少上場時間。道奇可能在交易大限前送走這類邊緣戰力，換取較低階新秀或牛棚深度。史庫柏預計在芝加哥迎來道奇初登板，史奈爾則可望於下一週歸隊，屆時球隊具備恢復六人輪值的條件。不過大谷翔平（Shohei Ohtani）仍因左膝不適暫停投球，道奇若要維持六名先發，就必須少帶一名牛棚投手，投手使用與名單安排將變得更加複雜。若道奇暫時採取五人輪值，希恩（Emmet Sheehan）可能成為被調整的人選。他本季表現起伏，先前能留在先發位置，主要是球隊缺乏更合適的替代方案。現在史庫柏與史奈爾加入後，道奇已擁有更多選擇，希恩可能轉往牛棚，甚至被移出主要投手配置。大谷已經一個月沒有登板，預計本週恢復傳接球。只要後續沒有再出現傷勢，他仍有機會在例行賽結束前重新拉長局數，回到完整先發角色。史庫柏加盟後，道奇即使大谷復健進度不如預期，也不必急著讓他重返投手丘，輪值風險因此大幅降低。若道奇能以接近完整陣容進入季後賽，史庫柏、史奈爾、大谷與山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）都有機會進入主要先發配置，葛拉斯諾甚至可能被移往牛棚。球團將以最強14名投手為名單基準，不受原有角色限制，史庫柏的加入也讓道奇在短期系列賽中擁有更深、更具彈性的投手陣容。