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降低紙本委任造成的個資外洩風險





減少報關行政成本





避免不法人士冒名報關，提升通關安全與效率





近期EZ WAY（易利委）實名認證APP引發討論，不少人質疑「EZ WAY到底是官方還是民間公司？」「為何進口包裹一定要用？」「個資由誰管理？」《NOWNEWS今日新聞》整理EZ WAY制度沿革、關務署與關貿網路關係，以及官方說法，一次看懂。EZ WAY（易利委）是海關推動的快遞貨物實名認證APP，主要功能是取代傳統紙本報關委任書。依照規定，民眾自國外購買商品或收受國際包裹，若委託報關業者向海關辦理進口報關，原本須提供身分證字號並簽署紙本委任書。為降低個資外洩風險、減少紙本作業及加快通關效率，海關於2018年（民國107年）修正相關規定，開放以APP完成線上實名認證及電子委任。完成EZ WAY註冊後，民眾可透過手機接收海關推播，確認報關資料是否正確，並直接在線上完成報關委任，不必每次提供身分證影本或簽署紙本文件。海關2019年曾說明，過去每次快遞報關都需檢附紙本委任書及身分證等個資，不僅增加報關成本，也存在個資外洩風險，甚至可能遭冒名報關。因此推動EZ WAY實名認證，希望達成三大目的：關務署也重申，相較於紙本委任書，電子化程序更能降低個資流轉風險。EZ WAY並非由關務署自行開發，而是由關貿網路負責開發、建置及後續維護。關務署接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，EZ WAY相關系統由關貿網路建置與維護，財政部則是關貿網路的重要股東之一，因此政府對公司具有監督角色。至於近期外界討論是否改由政府直接營運EZ WAY，關務署表示，目前仍由業務單位研議，尚未定案。關貿網路前身為財政部「貨物通關自動化規劃推行小組」，主要任務是建置台灣貨物通關自動化系統，協助海關、進出口業者、航運公司、報關業者及銀行等單位完成電子化通關。1996年，該任務小組改制為「關貿網路股份有限公司」，由財政部與民間股東共同投資成立，持續維運我國通關自動化系統；2000年上櫃、2011年轉上市。目前關貿網路除提供海關通關資訊交換服務外，也承接多項政府資訊服務建置及維運工作。關務署表示，依法所有進口貨物都須完成報關委任。EZ WAY主要是取代紙本委任方式，若未使用EZ WAY，民眾仍可依規定採其他方式辦理報關，例如自行報關或依相關程序提出紙本委任，只是實務上電子委任已成為最普遍的方式。近期有立委及網紅質疑，由民間公司負責維護涉及大量個資的實名認證系統是否妥適，也關注個資保護及政府是否應自行建置營運。對此，關務署表示，EZ WAY建置目的就是降低紙本委任帶來的個資外洩風險，系統具有資訊安全保護措施，政府也依法監督相關營運；至於是否調整營運模式或改由政府接手，仍待進一步研議。關務署澄清，EZ WAY並沒有向民眾收取任何包裹手續費或抽成，而是：運送包裹的物流服務費用；：報關業者協助代辦海關申報手續的費用；：報關業者事先幫你向海關代繳的進口關稅與營業稅。