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▲《幻獸帕魯》是一款結合開放世界、生存建造、冒險探索與怪獸收集玩法的多人遊戲。（圖／Steam）

▲《幻獸帕魯世界》承襲原作的世界觀與核心樂趣外，也將加入全新敘事元素。（圖／Garena提供）

全球人氣 IP《幻獸帕魯》將登陸手機！Garena 宣布正在開發《幻獸帕魯世界》，且已獲得日本 Pocketpair 官方授權，將打造為全新大型多人線上遊戲，預計於2026年正式推出。消息一出便吸引全球玩家關注，期待手遊版展現原作熱潮與創新玩法。《幻獸帕魯世界》將 PC 端的熱門生存與帕魯收集玩法搬上手機平台，讓玩家能隨時隨地展開冒險，除了承襲原作的世界觀與核心樂趣外，更加入全新敘事元素，並將遊戲機制擴展為無縫連接開放世界的大型多人線上生態系統。Garena 說明，《幻獸帕魯世界》強調多人同樂體驗，設計豐富的社交與冒險玩法，玩家不僅能體驗 PvE 副本與 PvP 戰鬥模式，還可以組隊討伐世界 Boss 或尋找稀有帕魯，甚至能自由拜訪好友的基地，建立起更加密切且多樣化的線上社群互動機制。在據點經營方面，玩家可與好友攜手建造結合生產、防禦及日常生活的共同據點。透過派遣帕魯協助自動化生產和守護家園，玩家能打造兼具實用機能與社交樂趣的日常生活空間，大幅提升行動裝置上的建設沉浸感與豐富樂趣。Garena 總裁 Terry Zhao 表示，《幻獸帕魯世界》將保留 PC 原作的深度與自由度並針對手遊體驗最佳化；Pocketpair 執行長溝部拓郎則稱讚 Garena 在手遊全球發行與營運的豐富經驗，對雙方合作推動全新遊戲體驗充滿期待與信心。《幻獸帕魯世界》預計於 2026 年正式上線，上市時間等更多詳情將於日後陸續公開。官方目前已同步公開 Facebook、Discord 及 YouTube 等多個社群平台，感興趣的玩家可持續關注以掌握第一手最新情報與動態。