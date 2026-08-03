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北捷新採購車廂優先給板南線、淡水線使用

▲台北市長蔣萬安（右）、新北市長侯友宜（左）視察萬大中和線主線動態測試。（圖／記者林調遜攝）

萬大中和線開通 車程40分鐘縮短為14分鐘

台北捷運萬大中和線今（3）日進行動態測試，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜共同搭首發測試列車，從莒光站到連城錦和站，象徵目前工程已進入「系統整合驗證」重要階段，盼2027年能夠完工。未來萬大中和線通車後，預計能移轉板南線6至10萬旅次，以舒解板南線人潮。捷運萬大線串連北市萬華、中正區及新北中永和、土城、樹林等區域。侯友宜在台上致詞時，特別感謝蔣萬安爭取北捷新採購的10列新車，優先給板南線、淡水線使用，希望明年5月能優先投入。萬大線第一期全長9.5公里，其中約5.7公里位於新北市境內，侯友宜表示，隨著三鶯線通車，板南線運量將持續增加，若萬大線能如期完工，將可分擔板南線約10%運量，約6萬多人。若未來三鶯線再加進來，分流人數不排除能有7至8萬人。「萬大中和線如期完工，對我們新北太重要了。」蔣萬安則表示，萬大線通車後，中正紀念堂到中和高中的車程原本40分鐘，能縮短至14分鐘，提升雙北生活圈路網。因為萬大線能串連淡水線、松山新店線，以及環狀線的轉乘交會。這不僅縮短通勤時間，也代表雙北30分鐘共同生活圈的目標往前邁向一大步。台北市捷運局指出，目前進行的主線動態測試是萬大線建設的關鍵節點，將依既定測試計畫推進至全線範圍，逐步驗證列車、供電、號誌、通訊、月台門等各項系統功能，透過完整測試累積驗證成果，為明年底完工及後續營運做好準備。另外金城機廠暨莒光站等8開發基地招商均已圓滿達成，預估投資總金額達500餘億元，各站的聯開案均已陸續展開大樓規劃設計及興建事宜，完工後將提升周邊整體的環境。