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▲郭泓志（左）提及姚元浩的缺點，認為對方講話可以婉轉一些。（圖／好看娛樂YouTube）

▲姚元浩（右）不認為自己有責罵他人，直指都是剪接效果，發言卻被郭泓志吐槽。（圖／好看娛樂YouTube）

姚元浩過去在節目《嗨！營業中》對夥伴強硬、嚴厲的態度和口氣引不少發觀眾反感，近日這些爭議片段再度被翻出，使得他成為輿論撻伐的對象。曾經有網友留言希望以鼓勵代替責罵，但姚元浩以「那都是剪接效果」、「剪接師硬剪成那樣」反駁，沒想到，此話一出被郭泓志打臉，直指的確是他的個性問題。2年前，鬼鬼在YT限定單元《嗨！坦白中》以QA的方式要求姚元浩、郭泓志據實回答網友的提問，有人要兩男說出對方優點和可以改進的小缺點，輪到郭泓志時，他表示姚元浩「很正直、熱心、熱血、好人一個」，缺點則是「有時候講話要婉轉一點點」，姚元浩在一旁聽了微笑不語。另有網友說「請問姚元浩可以以鼓勵代替責罵嗎」，郭泓志一聽幫姚元浩說話，「他現在有在修正」，怎料，姚元浩不以為然地嘟噥：「我都是用鼓勵，哪有責罵？我跟你講那真的都是剪接效果，他們（剪接師）都硬把它剪接成這樣！」這時，郭泓志突然無情吐槽姚元浩，「其實也不是喔！浩哥，我覺得不是剪接效果」，接著分析姚元浩的性格，指出對方是那種一開始會很急性子，尤其是東西生不出來的時候，但如果他覺得時間上來得及或是你可以達到他的要求，他就會用比較鼓勵的方式對待你。針對先前在節目上引發的諸多爭議，《NOWNEWS今日新聞》詢問姚元浩，截稿前未獲得回應。