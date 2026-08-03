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據英國《泰晤士報》首席體育記者齊格勒（Martin Ziegler）重磅披露，國際足總（FIFA）主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）為推動出售世界盃及其他賽事的商業權益，積極與美國政治與商業權貴交好。為了討好美國總統川普（Donald Trump）及潛在的私人投資者，FIFA不惜打破常規，讓商業利益凌駕於紀律規則之上，其中超級球星C羅（Cristiano Ronaldo）與美國前鋒巴洛貢（Folarin Balogun）皆成為這些政治與商業操作下的直接受益者。報導指出，因凡蒂諾的「造神與討好」計畫早有跡可循。去年11月，他出席了在白宮舉行的一場盛大晚宴，該場晚宴的座上賓還包括特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）、美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）以及以「川普總統嘉賓」身分出席的C羅。為了進一步討好川普，因凡蒂諾甚至在兩周後再次前往華盛頓，滿面笑容地頒發了首屆「國際足總和平獎」給川普。《泰晤士報》直言，設立這個獎項的唯一目的，就是為了奉承這位美國總統。此外，因凡蒂諾也秘密與川普女婿庫許納（Jared Kushner）及其弟弟庫許納（Joshua Kushner）展開談判，謀劃將世界盃的商業權益出售給私人投資者。在白宮晚宴結束後僅一周，FIFA做出了一項史無前例的決定：C羅先前代表葡萄牙對陣愛爾蘭時，因暴力行為被判處三場禁賽，FIFA竟宣布其中兩場「緩期執行」。這項決定讓C羅得以順利在世界盃開局階段的兩場比賽中登場。FIFA從未對外公布這項決定的書面理由，但外界普遍認為，因凡蒂諾動用了特權，以確保這位世界盃最具商業號召力的球星能從賽事一開始就亮相。對潛在的私人投資者而言，這傳遞了一個明確的訊息：為了世界盃的商業成功，常規的紀律處罰都可以讓路。除了C羅，美國隊的明星前鋒巴洛貢也是這場政治操作的受益者。在對陣波赫的比賽中，巴洛貢領到紅牌，原定將缺席對陣比利時的十六強賽。據悉，川普為此親自打電話向FIFA抗議。隨後，來自阿聯酋的FIFA紀律委員會主席卡馬利（Mohammed Al Kamali）獨自審理此案，並直接取消了巴洛貢的停賽處罰——這在世界盃歷史上是絕無僅有的。儘管因凡蒂諾對外堅稱自己並未介入，但FIFA內部高層向媒體表示，若說主席沒有參與其中「簡直荒謬」。此舉再次向未來的金主展示了FIFA為了提升賽事市場價值所能做出的極限妥協。為了將賽事商業價值推向極致，FIFA還推動了多項極具爭議的變革，規定每場比賽上下半場中段設置三分鐘的「補水暫停」，為電視廣告與贊助商騰出空間。無視中場休息不得超過15分鐘的自有規則，計畫在世界盃決賽安排類似NFL超級盃的中場表演。實施動態定價導致票價飆漲，並放話考慮將賽事進一步擴軍至64支球隊。據悉，因凡蒂諾原計畫成立「國際足總前進企業（FFE）」，並打算在2031年卸任FIFA主席後出任該企業的執行長，坐擁高達3000萬美元的年薪。然而，隨著C羅停賽放水、和平獎鬧劇、天價門票及巴洛貢紅牌撤銷等一系列醜聞曝光，歐洲足壇的怒火已被點燃。挪威足協正準備針對巴洛貢案受到政治干預提出道德投訴，出售世界盃權益的計畫目前已被迫叫停，而因凡蒂諾的個人大夢與其主席寶座，恐將面臨前所未有的危機。