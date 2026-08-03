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▲胡一天近日以與田曦薇合作的新劇《天才女友》回歸。（圖／翻攝自微博@胡一天啊）

32歲中國男星胡一天在2021年和李一桐主演電視劇《我的時代，你的時代》爆紅，晉升為甜寵劇男神之一。但不料之後他演出的作品，成績都沒有太出色，甚至被諷為「永遠紅不起來的男主」，還因在2023年後，經歷了近2年空窗期沒有新作品，而自嘲該退休了。有網友分析他難東山再起原因，認為他那麼長時間沒戲拍，不是新人輩出被淘汰，就是經紀公司有問題。胡一天近日以與田曦薇合作的新劇《天才女友》再度引發討論，年紀已32歲的他，因飾演16歲的學霸「江逾白」而被許多人吐槽。回顧他過往作品，2017年出道的他，因帥氣外貌與高挑身材，曾出演過《致我們單純的小美好》、《絕代雙驕》等劇，並於2021年以《我的時代，你的時代》爆紅，晉升為甜寵劇男神之一。緊接著胡一天又出演《你好，神槍手》、《民國大偵探》等劇，甚至在2022年，就有多達4部作品，但成績都不太出色，還被諷為「永遠紅不起來的男主」。而隔年，胡一天拍完《惜花芷》後，就迎來長達近2年的空窗期，甚至連粉絲多次問他行程，他都自嘲「要退休了」，直到去年7月才接到了《天才女友》的邀約。而長達近2年的空窗期間，中國演藝圈也新人輩出，劉宇寧、張新成、張凌赫等人都人氣不斷飆漲，這也導致胡一天的知名度漸漸下滑。有網友分析胡一天難再東山再起原因，認為想出圈也得靠運氣，尤其2年沒戲拍是個大硬傷，質疑是否經紀公司有問題，勸他直接換公司。