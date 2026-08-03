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洛杉磯道奇隊今（3）日在主場以4：8不敵波士頓紅襪隊，慘吞本季第二次的系列賽三連敗（被橫掃）。比賽中道奇不僅投手群大量失分，更出現跑壘判斷錯誤、守備失誤，以及致命的暴投與捕逸，荒腔走板的表現讓總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽後受訪時罕見說出重話，直言球隊就是「技不如人，沒有任何藉口」。回顧這個慘痛的系列賽，道奇隊打線屢屢留下殘壘，投手群更是3戰狂丟20分。羅伯斯在賽後記者會上難掩失望之情，他收起往常的溫和態度，嚴肅地指出：「把情緒放一邊，對手就是比我們更出色。他們對於勝利更加飢渴，為了在季後賽取得更好的順位而拚命。他們現在打出了非常棒的棒球，而我們就是純粹的力不從心。」羅伯斯更直接表達了他的不滿：「我們沒有任何藉口。老實說，我現在的感覺非常糟糕。」除了戰績低迷，道奇的捕手戰力也拉響警報。原定擔任先發第9棒捕手的拉辛（Dalton Rushing），在比賽開打前3分鐘緊急被撤換，改由阿方索（Eliezer Alfonzo Jr.）頂替上陣，而臨時接替的阿方索在8局上發生了致命的捕逸，導致球隊痛失2分。針對拉辛的狀況，羅伯斯解釋：「拉辛在賽前傳接球時感到右腕不適，這對他來說非常罕見。雖然他本人想硬撐上場，但我不想讓他勉強，所以決定將他撤下先發。」在當家捕手史密斯（Will Smith）仍在傷兵名單的情況下，羅伯斯強調球隊對捕手戰力必須謹慎行事。他也透露拉辛已接受X光檢查且無大礙，將會隨隊前往芝加哥，預計不會長期缺陣。儘管球隊慘遭橫掃且士氣低迷，但對於羅伯斯而言，今晚唯一的慰藉，就是新網羅的賽揚王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）正式向球隊報到。史庫柏在比賽進行到第3局時，穿著道奇隊的藍色裝備現身休息區，並與羅伯斯開心擁抱。談到這位新王牌，羅伯斯臉上終於露出了笑容：「光是看到他坐在板凳區，就能大幅提升球隊的士氣。雖然今天沒有反映在比賽結果上，但看到他穿上道奇藍的球衣，就讓人感到特別振奮。」羅伯斯興奮地補充道：「他是球界最頂尖的投手之一，我們竟然真的在交易大限前得到了他。老實說，在球隊被橫掃之後，我可能從來沒有像現在這樣感到如此積極與樂觀。這或許是今晚唯一的救贖吧。」